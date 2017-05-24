一天内筹足7.5万 小晨恺下周三动手术 北马新闻

（大山脚24日讯）各地善心人士发挥的力量及关心，一天内为患上先天性心脏病的男婴小晨恺筹到7万5000令吉，他将在下周三（31日）进行手术，希望大家为他祈福，盼他手术顺利。

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad）作为总筹男婴手术费，主席蔡瑞豪今日发文告指，该会在周一（22日）为患上心脏有孔及心血管异常的10个月大男婴吴晨恺召开记者会筹募手术费，一天内迅速筹足9万5000令吉手术费尚缺的7万5000令吉，故即日起正式停止筹款活动。

他说，小晨恺心脏有两个洞孔及心血管异常，随时导致心脏衰竭，他曾有过三度昏厥记录，因此家人不敢让他行动过度，担心小心脏不能负荷。

“家人担心再出现突发状况，加上医生表示男婴现况最适合进行手术，不宜在排期等候。”

他披露，小晨恺将于下周一入院，周二进行手术前例常检验，周三进行手术。手术将修复畸形的血管，让他获得足够的氧气后，再修补心脏洞孔。盼大家继续为男婴祈福及加油打气。

男婴父亲吴光易（39岁）及母亲陈彩分（35岁）对于各地善心人士及热心商家的捐款及祝福深表感激，让他们一家倍感社会温暖。

家人议决把男婴转入专科医院，好让他在黄金时刻动手术，惟9万5000令吉的手术费家人只能负担2万令吉，还缺7万5000令吉。