卫生部隆市取缔捕5“药商” 起获市值9万壮阳药丸 国内新闻

（吉隆坡24日讯)神奇“小红丸”流通街头，成为男人在寻欢时为防治性病的一道保护线。卫生部在上周的街头扫荡行动即破获不少“小红丸”及其他壮阳药，其中小红丸被指可对治各种性病甚至是防止爱滋病等，使到不少寻欢男人趋之若鹜。根据马来“每日都市报”指出，来自联邦直辖区卫生部药物执法组人员在周一晚上9时于隆市秋杰路及罗弄哈芝泰益展开取缔行动，五名“药商”在闪避不及下人赃并获遭执法人员带走。

卫生部是在接获情报下展开行动，由于“药商”们为防止遭执法人员上门突袭，一般上展示的壮阳药及小红丸都只有空的包装盒，在确认客人的“真伪”后才会将收藏在沟渠等收藏处的地方取货。

唯上得山多终遇虎，还是遭已布局多时的执法人员在周一人赃并获。执法组在行动中起获市值9万7491令吉的541枚壮阳药丸等。据了解，这些小红丸及壮阳药入口至中国，未获卫生部批准流通，这些药物可危及健康，比如服食后会引发各类后遗症如心脏病等。

报导说，卫生部也在追查这些壮阳药丸的出处，防止这些药丸的进一步流通市面，危及公众健康。