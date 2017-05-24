MBI 和mface虽列警示名单 槟总警长：未接任何投报 北马新闻

（槟城24日讯）槟州总警长拿督威拉蔡义来总监表示，虽然 MBI 和 mface 分别列入国家银行警示名单，不过警方至今未接获针对这些集团的投报，他相信投资者只要继续拿到回酬，一般上都不会考虑报警。

他周三见证槟州防范罪案及社区安全组主任移交仪式后，在记者会受询槟州至今是否有人在MBI 和mface被列入国家银行警示名单后前来向警方投报时，回应槟州警方至今还未接获任何投报。他也分析指，一般上投资者有两种心态，促使投资者不会向警方投报。第一即是，投资者仍继续获得回酬，因此都不会向警方投报。

第二则是，就算该投资公司已经出现问题，投资者也已无法取得回酬，但投资者仍心存侥幸，认为该投资公司可以解决问题，让他们继续拿到回酬，而报警则会导致该公司无法解决问题，因此不会向警方报案。“不过无论如何，我们还是静观其变吧。”

当记者询及关于JJPTR的案情时，他表示自己没办法回答，而李宗圣目前仍在其他州属受调查，而全国总警长也曾下令，所有参与调查的警区在3个月内完成调查，并呈交调查报告。原任槟州防范罪案及社区安全组主任拿督阿都拉曼高级助理总监将在本月29日卸任退休，其职位将由巴哈隆助理总监接替。