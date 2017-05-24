莱特街修道院校长荣休 蓝玉心搭观光巴离校 北马新闻

（槟城24日讯）英校生的莱特街修道院小学校长蓝玉心，在退休前的最后4年教育工作生涯，成功在该百年女英校开创中文书香之余，也立下一个多元语言及文化校园楷模。蓝玉心在师生欢送下，搭乘双层观光巴士离开学校，象征荣休。

值得一提的是，在教育界服务了39年的蓝玉心，于2013年加入莱特街修道院小学至今，成功让该校从第二级学校（Band 2）提升至第一级学校（Band 1），更一次囊括两大巨奖，分别是卓越模范学校以及高表现学校。她于周三在荣休仪式上致词时，感谢董事部及师生们给予合作，才让该校获得上述殊荣。蓝玉心在荣休仪式上，在众嘉宾陪同下搭乘双层观光巴士离开该校，象征着挥别本身近40年的教育生涯。

该校董事部主席拿督陈莉莎说，蓝玉心是英校学生，在该校服务数年成功为学校带来改变，也成功为该校登峰造极。

较早前，陈莉莎受访时指出，尽管蓝玉心已退休，但是董事部仍会继续支持学校发展，继续维持佳绩。虽然蓝玉心是英校生，但却热衷校内提倡华文教育，把华文科及淡米尔文列入正规课程中，让学生家长替孩子做出选择。