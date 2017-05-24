【槟州议会】将展开17项各类型可负担房屋计划 建2.7万房屋单位

（槟城24日讯）槟州城市及乡村规划、房屋委员会主席佳日星，为有意购屋的中下阶层捎来好消息，即州政府将展开17项各类型可负担房屋计划及兴建2万7230间房屋单位。

他今日在总结辩论时提及，有关项目将分布在槟岛及威省5个县，A型可负担屋（价格4万2000令吉的廉屋）867间、B型可负担屋（价格7万2500令吉的中廉屋）9283间、C型可负担屋（介于15万令吉至30万令吉）1万7080间，共2万7230间。

“其中一项位于威南峇都加湾桂花城（Bandar Cassia）的房屋计划将在今年底竣工，并在2018年年中移交钥匙给购屋者。”

“州政府体恤只有能力租屋的低收入家庭，所以已锁定日落洞一块介于Lot 10042及10043之间的地皮，用以兴建人民组屋。”

“该面积14公顷的地段隶属中央政府机构，首长也在3月17日致信予城市和谐、房屋及地方政府部长提呈有关建议，惟，事隔2个月还没有得到当局的回复。”

他说，根据房务部的记录，全槟目前有999间由中央政府承建的人民组屋单位，数量为国内（除纳闽直辖区）最少。

他也对此感到失望，而州政府承建的人民组屋则有1672间，由槟岛市政厅及威省市政局承建的人民组屋则有779间。