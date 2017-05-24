佳日星：推行冷却市场房价政策 槟屋价跌幅全国最多 北马新闻

（槟城24日讯）槟州屋价居高不下？

槟州房屋委员会主席佳日星说，根据国家产业中心2016年的调查，槟州屋价在全国的跌幅最多，达3.2%，而全国平均值只有0.7%。

他在总结时说，槟州和国内其他都市化州属都面对地皮及房产价格攀高的问题，为确保人民能负担买屋，州政府在2013年推行“冷却市场房价”等政策以稳定屋价。

他说，国家产业中心调查显示，有关政策开始推行后，去年州内50万令吉以下的房产交易达76%，显示州政府成功稳定屋价。

“在有关政策下，槟岛可负担屋价控制在15万至30万令吉，威省则是15万令吉至25万令吉。”

“尽管中央政府已调高屋价，但州政府仍把廉屋屋价保持在4万2000令吉，中廉屋价保持在7万2500令吉。”

“州政府也关注外国人置产所带来的竞争，因此也把外国人购屋下限从200万令吉调高至300万令吉（地上屋）、多层房产则是100万令吉，威省的地上屋下限则是100万令吉、多层房产50万令吉。”

对此，巫统直落巴巷区州议员拿督沙希淡建议州政府除了在屋价下限着手，也可把特定地区如旅游地区，宪报为外国人获准购屋的地区，而不是开放整个槟城市场，任外国人自由置产。