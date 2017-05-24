【槟州议会】 曹观友：保障市厅执法员安危 辅警或陪同出勤 北马新闻

(槟城24日讯)槟州地方政府委员会主席曹观友表示，为保障槟岛市政厅执法人员在执法时的人身安全，市厅或会在日后要求辅警(Polis Bantuan)陪同执法员出勤执法。

曹观友说，于5月4日由于发生市厅执法人员在执法时，执法罗里被小贩强行开走的事件，因此，市厅重新探讨关于执法行动的标准作业程序(SOP)。

为此，他也表示，为确保执法员在日后外出执勤及执法时免受干扰及保障自身安全，市厅将安排执法员学习自卫术。

此外，他说，市厅也向交通部申请，以为市厅增添交通指挥员。

曹观友是于今日在回应彭加兰哥打区州议员刘敬亿的书面提问时，这么指出。

另一方面，针对吉灵万山路旁小贩的问题，曹观友说，市厅有意在该街道上建设顶盖以供街边小贩使用。不过，由于该街道周边具有古迹建筑物，因此市厅将会进一步探讨该事项。

至于，针对该万山3楼空间的用途，他则表示，尽管市厅仍未决定将该空间作为民众会堂，不过仍希望可将该空间作为一个公共空间，而非只是仅限于商业用途而已。