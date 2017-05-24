沙希淡挑战拉玛沙米 致函内政部称槟不要外劳 北马新闻

（槟城24日讯）巫统直落巴巷区州议员拿督沙希淡挑战槟州第二副首长拉玛沙米，写信致内政部说槟州不要外劳，并可把副本发给各工厂厂商。

沙希淡以新加坡为例子，该国也有劳工村，但其劳工村设备完善，包括有商店及洗衣店等。因此，并不会看到在当地的外劳制造各社会问题，这也显示该国妥善管理外籍劳工。

沙希淡是针对拉玛沙米在议会厅内回答口头询问时，批评中央政府的外劳政策太开放，抢走本地人工作机会，而且朋党公司也从中牟利一事召开记者会时，这么表示。

他说，槟州有许多外劳，不过在过去8年，州政府却没有提供合适及舒适的住宿环境给外劳居住。所以，他建议拉玛沙米，进行研究后，才对外劳政策发表谈话。他表示，拉玛沙米说，日本不需要外劳，实际是该国约聘用150万名外劳。

“若槟州政府不会管理外劳，应致信内政部说槟州不要外劳，也可把副本发给各工厂。”

拉玛沙米较早前说，大马人口为3200万、劳动人口为1500万，其中30%为外劳，这显示大马引进外劳的政策过于开放。

他抨击，朋党公司引进外劳，只为了赚取高盈利，而外劳却抢走大马人民的工作机会。他以日本为例子，由于劳动力运作次序良好，所以不需要外劳。