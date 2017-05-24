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【槟州议会】槟行政议员集体失踪 胡栋强吁议长行使权力对付
北马新闻

24/05/201720:59

周二下午3时11分至5时40分州议会召开时之间，整排行政议员坐位空荡荡，只剩下章瑛一人苦撑。

周二下午3时11分至5时40分州议会召开时之间，整排行政议员坐位空荡荡，只剩下章瑛一人苦撑。

(槟城24日讯)槟州行政议员“一目了然”，在州议会下午召开期间集体“失踪”，只剩行政议员章瑛一人苦撑场面，胡栋强吁请议长引用权力对付缺席行政议员。

槟州民政第一副主席胡栋强周三召开记者会，出示昨天（周二）下午槟州议会的照片，显示多名行政议员离席。该组照片显示，昨天下午3时11分至5时40分之间，只有一名槟州行政议员章瑛在议会内。胡栋强抨击，以林冠英为首的高官们，是多么不尊重公正党的槟州副议长主持的槟州议会。

“所以，今天我再次替槟州的公正党，对行动党州政府呛声，请他们这些高官们给多一些尊重，好好的去槟州议会开会，好好尊重槟州公正党的副议长主持的槟州议会，不能这样搞集体缺席，这是很无礼和不良示范，也开创一个很不好的议会记录。”

吁公正党更强硬起来

胡栋强呼吁槟州公正党，必须尽快强硬起来，尤其是议长刘子健应该要表现得更强硬，勇敢的站出来说话，勇敢的行使权力，处罚缺席的行政议员们，教训这些行政议员们，槟州唯一的槟州议会，是不可以被他们搞到只有一个行政议员出席，甚至到最后是零行政议员出席。

“刘子健议长完全不敢站出来谴责行动党各个高官们，尤其是在5时54分他压场主持大局，章瑛离开，这时是连一个行政议员都没有！搞到他需要温馨喊话，要求行政议员们回来开会，这话和画面传出去，实在笑死人。”

出席记者会者有：民政党妇女组代主席陈赛珍、州委邱显昌医生、民政党服务局主任许翔茗、民政党宣传局主任黄志毅及民政党槟州副秘书黄婉娴。

胡栋强等出示槟州行政议员集体在州议会召开期间搞失踪的一系列照片。左起：许翔茗、陈赛珍、胡栋强、邱显昌、黄志毅及黄婉娴。

胡栋强等出示槟州行政议员集体在州议会召开期间搞失踪的一系列照片。左起：许翔茗、陈赛珍、胡栋强、邱显昌、黄志毅及黄婉娴。

建议刘子健公正处罚

胡栋强建议刘子健作出一个公正处罚，教训一下这些平时拿高薪水，却只会坐在办公室里面吹冷气的行政议员们，让他们知道什么是槟州议会的纪律。

“应该让这些集体不出席的行政议员们知道，一年只开会几天的槟州议会，不应该被议员们轻浮冷待，集体搞失踪”。

胡栋强呼吁刘子健做一个敢替人民出声的槟州议长，敢主持公正，敢打压强权；不要继续躲在行动党的裤脚下，做一个听话的乖小孩。

 

 

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