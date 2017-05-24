【槟州议会】槟行政议员集体失踪 胡栋强吁议长行使权力对付 北马新闻

(槟城24日讯)槟州行政议员“一目了然”，在州议会下午召开期间集体“失踪”，只剩行政议员章瑛一人苦撑场面，胡栋强吁请议长引用权力对付缺席行政议员。

槟州民政第一副主席胡栋强周三召开记者会，出示昨天（周二）下午槟州议会的照片，显示多名行政议员离席。该组照片显示，昨天下午3时11分至5时40分之间，只有一名槟州行政议员章瑛在议会内。胡栋强抨击，以林冠英为首的高官们，是多么不尊重公正党的槟州副议长主持的槟州议会。

“所以，今天我再次替槟州的公正党，对行动党州政府呛声，请他们这些高官们给多一些尊重，好好的去槟州议会开会，好好尊重槟州公正党的副议长主持的槟州议会，不能这样搞集体缺席，这是很无礼和不良示范，也开创一个很不好的议会记录。”

吁公正党更强硬起来

胡栋强呼吁槟州公正党，必须尽快强硬起来，尤其是议长刘子健应该要表现得更强硬，勇敢的站出来说话，勇敢的行使权力，处罚缺席的行政议员们，教训这些行政议员们，槟州唯一的槟州议会，是不可以被他们搞到只有一个行政议员出席，甚至到最后是零行政议员出席。

“刘子健议长完全不敢站出来谴责行动党各个高官们，尤其是在5时54分他压场主持大局，章瑛离开，这时是连一个行政议员都没有！搞到他需要温馨喊话，要求行政议员们回来开会，这话和画面传出去，实在笑死人。”

出席记者会者有：民政党妇女组代主席陈赛珍、州委邱显昌医生、民政党服务局主任许翔茗、民政党宣传局主任黄志毅及民政党槟州副秘书黄婉娴。

建议刘子健公正处罚

胡栋强建议刘子健作出一个公正处罚，教训一下这些平时拿高薪水，却只会坐在办公室里面吹冷气的行政议员们，让他们知道什么是槟州议会的纪律。

“应该让这些集体不出席的行政议员们知道，一年只开会几天的槟州议会，不应该被议员们轻浮冷待，集体搞失踪”。

胡栋强呼吁刘子健做一个敢替人民出声的槟州议长，敢主持公正，敢打压强权；不要继续躲在行动党的裤脚下，做一个听话的乖小孩。