喷洒化学剂找新证据 鉴证科女娇娃帮死人说话 国际新闻

(新加坡24日讯)杀人弃泳池，血迹洗干净，女佣谋杀画家女主人后试图销毁证据，鉴证科女娇娃现场喷洒化学剂，隐形血迹顿时无所遁形，犹如穿梭时空“看见”事发经过！

还记得2014年3月19日，一名女佣在维多利亚园路洋房杀死名媛颜婉玉（69岁），并把她丢入洋房游泳池的案件吗？

高级法证科学家许碧珠（32岁）当天早上11时就奉命赶到罪案现场。现场当时一切如常，不见一丝血迹。

“现场太干净，很难相信有谋杀案刚在这里发生，可见嫌凶多么尽力要隐瞒事实，这或许比见到鲜血更为恐怖。”

为了找出证据，她往地上喷化学剂，这一撒，凡是被鲜血滴到、溅到的地方，全都起了化学作用，被清洗掉的斑斑血迹再次重现，显露无遗。

她说：“就好像时空穿梭机，昨天发生的一切马上就能看得一清二楚。血迹从客厅延伸至走廊、游泳池外，形成了一条明显的血路。”

怎么知道血路不是名媛自己走路滴下的？

专门分析血迹的许碧珠解释，血迹喷溅痕（bloodstain pattern）分多种，包括撞击式血迹形态（impact pattern）。

当天，她在游泳池梯级旁边看到的是拖拉痕迹（drag marks），因此推断名媛是遭人拖拉进游泳池的。

洋房名媛谋杀案、香格里拉枪击案……这些都是许碧珠参与调查的大案，以她的血迹分析和纤维分析专长，为一个个案件找出答案。

现场搜证没机会再重来

证据不等人，现场搜证没有机会再重来，鉴证科人员必须严格受训两年多后，才能第一次踏入现场，以确保人人都能独当一面，不是只到现场“走马看花”。

在加拿大修读化学文凭的许碧珠，回返新加坡后加入新加坡卫生科学局（简称HSA），然而第一次到罪案现场，竟然是在加入的两年多后。

她解释，案发现场不能有“多余的人”，每个人都要有贡献。

因此，他们必须进行严格训练、在实验室进行样本分析，并通过多个考试，只有能独当一面时，才能“放生”到案发现场。

她说：“现场搜证是不会有第二次机会的，我们必须提高警惕，寸土搜查，做好我们的工作，不然会对不起死者。”

曾经，她晚上10时被任命，彻夜搜证至早上7时多。

“就算还来不及睡觉，也必须提起精神，专注寻找可疑证据，不放过任何蛛丝马迹。”

一根细小纤维也不能放过

要让证据帮死人说话，就算一根细小纤维也不能放过，它也能成为有力证据。

最令许碧珠印象深刻的案子，不是什么轰动大案，而是让她深刻体会细心搜查每个证据的重要性，一旦错过，就失去为受害者发声的机会。

也专做纤维分析的许碧珠透露，在一次撞后逃车祸中，警方找到疑似肇祸车子，她就必须搜证证明。

“车子已经历风吹雨打，搜出证据的概率渺茫，但在最意想不到的情况下，我在车底搜到一根如头发细小的纤维，就是受害者衣服的纤维！”

她说：“法证科学家能通过证据帮死人说话，揭露答案，同时给死者家属做好总结。”