相隔五年回无线拍剧 宣萱: 终于等到代表作” 娱乐新闻

相隔五年回无线拍剧，宣萱演强悍女强人，剧集播映至今深得民心，宣萱说：“终于等到代表作。”

目前正在香港热播的《不懂撒娇的女人》，宣萱在剧中饰演一名强悍且有控制欲及爱权力的女强人Molly，真实反映了现实生活中的办公室实景，深得观众朋友喜爱，也让宣萱人气爆灯。

宣萱接受访问时表示，起初看剧本的时候总认为“Mall姐”的角色很恐怖，但自从剧集出街后，有不少人都认同办公室有这样的一个人物，相信剧集能够吸引办公室职员的共鸣。不过，她说，第一次演强悍女强人的角色，心里很有压力也很累，因为每次都必须在镜头前骂人，且讲台词的速度要快而清楚，又要有个架势，让观众看了信服。

那，演这样个角色，宣萱是否担心会影响形象呢？

宣萱答道：“不怕，反而觉得很有挑战性。而且目前剧集广受欢迎，观众也积极谈论Molly这个角色，说明她已走入人心。“

她还说，自己已经视她为代表作的角色。

“演员演戏就希望有个代表性的角色，像提及《憨夫成龙》，大家马上想到郭晋安，现在说到Moll姐，观众就会想到宣萱。”

问宣萱，现实生活中的她是否也很Molly一样强悍？

“某些部分很像，尤其工作上，和Molly一样有要求，例如要守时、熟背剧本，这是基本要求，不过，我不会像Molly那样有控制欲，对感情感到绝望，我对爱情仍抱有希望。”