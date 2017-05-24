疑酒驾撞摩托车起火 宝马司机撞后逃遭殴打 国内新闻

（新山24日讯）一名司机疑酒后驾驶，失控撞及一辆行驶中的摩托车后企图逃逸，把摩托车拖曳一段路而擦出火花，结果轿车燃起熊熊大火，不出3分钟，整个车身陷入火海。

该名司机撞后逃的行径引起众怒，在路人及时从驾驶座拖出车外后，虽幸免于大火烧伤，却遭到众人殴打。

事件于今日凌晨4时30分，在地不佬路靠近美乐路口加德士油站附近发生。

35岁的士司机谢镓冰目睹经过，他透露，肇祸的华裔司机驾驶新加坡注册的黑色宝马轿车，是在渣打银行附近路段撞倒一辆行驶中的摩托车后逃逸，摩托车被拖曳一段路导致产生火花，轿车因此燃起熊熊大火。

“该司机在轿车起火后仍不见下车，目击的路人及时将他从驾驶座拖出车外；他被救出后疑似喝醉酒，指着路人就以英文参杂中文”破口大骂。”

他也说，司机撞后逃的行为引起众怒，因此遭到无数目击整个事发经过的人殴打，也有1至2名路人试图劝架。

“由于被撞的友族骑士无大碍，因此有听说他与骑士会私下和解，事后由朋友载走。”

他透露，被撞至废铁般的摩托车事发后未及时拖到路旁，导致另一辆经过的的士，也是他的朋友不慎撞上，引起另一宗小车祸。他事后倒回现场，协助将摩托车移走。

事后，谢镓冰在脸书专页贴文叙述事发经过，并上载所摄下的相关照片及视频。

媒体今日针对上述事件向警方作出询问，新山南警区主任苏莱曼回应指出，至今仍未接获任何相关投报。