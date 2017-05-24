同时掌控莲花 吉利收购普腾49.9% 经济新闻

（布城24日讯）多元重工业集团（DRBHCOM，1619，主板工业产品股）与中国浙江吉利控股集团 （Geely Holding）达成协议，吉利控股将收购49.9%的普腾控股有限公司（Proton Holdings Bhd）股权。

通过这项交易，普腾也将出售所有英国汽车制造商莲花汽车（Lotus）的股权给吉利控股，并退出跑车市场。

吉利控股加盟成为策略伙伴有望振兴普腾的业绩.普腾在2016年3月31日的财政年，面对高达10亿令吉的净亏损。

目前，第一国产车制造商——普腾，是多元重工业的100%旗下子公司。多元重工业是于周三与吉利控股达致上述售股协议，双方估计将在今年7月中签署最终协议。“这项协议也包括普腾将其在英国汽车制造商莲花汽车的所有股权，脱售给吉利控股。这也意味着，普腾将退出跑车市场。”

双方是于今日签署协议，并由第二财政部长拿督佐哈里见证。这项交易将让吉利通过普腾进入东盟主要的市场，包括研发和制造。普腾在其位于丹绒马林的厂房已是年产15万辆新车，而最高产能可达100万辆。多元重工业一直在为普腾寻找国际合作伙伴。 而早前法国的标致雪铁龙（PSA）也被认为是普腾的选择之一。

如今，随着普腾与吉利成为策略伙伴，将使普腾能涉入吉利的广泛平台和动力传动系统，同时也使普腾能够进军中国汽车制造商的现有市场，以及东南亚的右驾驶市场。

多元重工业董事经理拿督斯里赛法依沙表示，普腾品牌将继续保持现状，并将随着新的海外策略伙伴加速成长。“我们的意向是要确保普腾品牌的振兴。这是马来西亚第一个国产车，拥有30多年的历史。这项交易也将成为普腾品牌的催化剂。”

吉利控股也是沃尔沃汽车公司 （Volvo）和伦敦出租车公司 （The London Taxi）的母公司，是中国领先的乘用车制造商之一。吉利已在全球设立了包括16座造车厂，7间设计办公室和5间研发中心。为了进行宣布，多元重工业今早9时起暂停交易。该集团通过大马交易所公布，所有相关备兑凭单亦与股票同一时间暂停交易，并已获马交所的批准。该股周三闭市，收报1.68令吉，市值达32亿5000万令吉。