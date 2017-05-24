令吉微涨至4.2910兑1美元

（吉隆坡24日讯）尽管市场出现套利回吐活动，以及美元指数止跌回升，但今日令吉兑美元汇价先跌后升。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币也全面升值。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2910/2950，较昨日之4.2920/2950略升值。开市时，1美元兑4.3020/3050。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0938/0971走强至3.08910/0926、兑每百日圆由3.8611/8641趋稳至3.8371/8417、兑英镑由5.5770/5814升值至5.5706/5775，以及兑欧元由4.8319/8357走强至4.7952/8014。

英国发生恐怖主义袭击事件后欧元走软，美元指数得到支撑，抑制了令吉的升势。

市场同时还在等待美联储将在今天较近公布的5月初议息会议纪要。会议纪要将提供更多有关央行在6月13-14日会议上如何行动的线索。

另外，中国外汇交易中心公布，5月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元兑人民币6.8758元，1欧元兑人民币7.7104元，1港元兑人民币0.88291元，1英镑兑人民币8.9436元，1新加坡元兑人民币4.9603元及人民币1元兑0.62209令吉。