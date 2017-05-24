金融股表现佳 美股连升4日 经济新闻

（纽约24日电）周二美国股市小幅攀高，大市连续第四个交易日上涨，因金融股表现佳。

分析师称，投资者正在权衡政府预算方案及经济数据，并等待即将在周三出炉的美联储会议纪要。

道琼斯工业指数闭市上涨43.08点或0.21%，报20937.91点；标准普尔500指数闭市升4.40点或0.18%，报2398.42点；纳斯达克综合指数起5.09点或0.08%，闭市报6138.71点。

特朗普总统出访海外收获大，对美股起支撑作用。

特朗普总统将中东选作首次出访海外的第一站目的地，他希望能够有助于恢复以色列与巴勒斯坦两国已经停滞了的和平进程。

欧洲股市小幅扬升

周二欧洲股市小幅攀升，泛欧优质300指数闭市涨0.29%，报1541.87点；泛欧斯托克600指数也上升0.2%，闭市报392.02点，从周一下跌0.1%的走势中反弹。

英国股市的富时100指数闭市跌11.05点或0.15%，报7485.29点；法国股市的CAC40指数涨25.28点或0.43%，闭市报5348.16点；德国股市的DAX30指数起39.69点或0.31%，闭市报12659.15点。

英国时间周一晚间，恐怖主义分子在美国歌手亚莉安娜在英国曼彻斯特召开的音乐会上发动自杀炸弹袭击，目前已造成22人死亡。