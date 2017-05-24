姚明：让孩子们通过赛事得到锻炼

(北京24日综合电)“2017姚基金希望小学篮球季”全国活动22日在北京正式启动。中国篮球巨星、姚基金创始人姚明表示，这一项目走过五年，一直努力让体育发挥教育功能，使更多孩子通过赛事得到锻炼。

作为首个在希望小学中开展的大型篮球及体育启蒙赛事，“姚基金希望小学篮球季”自2012年创建至今，已经成功举办了5届。截至2016年，该活动已先后与全国9所高等院校合作，累计派出超过1000人次的支教志愿者，在全国25个省370多所学校教授体育课、指导篮球技术，同时提供了篮球器材、运动装备等硬件支持，累计近51万人次的乡村学校青少年从中受益。

今年的篮球季活动将在全国21个省份的440多所学校开展，来自十余所高校的450多名大学生志愿者已经进入乡村学校进行体育支教和篮球培训。全国集训及联赛也将继续进行。其中，联赛规模比上届增加广东、广西两个赛区。目前，联赛已覆盖安徽、四川、西南(云南和贵州)、西北、广东和广西等六大赛区。

姚明表示，除了篮球项目，姚基金还将逐渐发展足球、田径、艺术等，让乡村孩子的生活更加丰富多彩。

据知，足球支教和联赛将被首次加入到今年的项目中，以安徽省作为试点。合作高校合肥师范学院将会派出志愿者进行支教。