法网安保人员数量略有增加 安保级别并未提升 体育新闻

(巴黎24日综合电)大型活动场馆的安保问题再次成为外界关注的焦点，这其中包括正在罗兰加洛斯举行的2017年法国网球公开赛。据赛事安保相关负责人23日介绍，法网期间将安排1200名安保人员，相比2016年人员数量略有上升，不过赛事安保级别依然与去年相同。

法网赛事安保负责人勒梅内说：“我们共有1200名持证安保人员，相比2016年人数有小幅上升。”

法国网球协会发言人珀斯表示，目前法国安全警戒级别依然为二级。“安保方面的合作伙伴巴黎警方并未给我们特殊的安保提示，”珀斯介绍说，“我们会将安全放在首位，此前进行了多次模拟演练。有了去年的经验，我们的安保体系会更加有效。”

今年法网正赛将于5月28日至6月11日进行，预计两周时间内将有近45万名观众前来观赛，单日最高峰或将达到35000人。观众进入罗兰加洛斯区域观赛，必须经过赛场外围设置的三个安检点中的一个，采取内外三层安检的模式，这与去年基本一致。

记者当日从位于罗兰加洛斯南侧的媒体入口进入时，除被安保人员要求开包检查外，还需配合安保人员的搜身安检。