周董倒数迎宝贝儿子 伴昆凌挑月子中心 娱乐新闻

周董带着昆凌外出，戴着口罩的她现已大腹便便。

男版昆凌真是个大帅哥呢！

（台北24日讯）38岁周杰伦（周董）和小15岁的昆凌结婚3年，现育有爱女“小周周”，今年情人节时，周董报喜老婆再度怀孕，且是男胎，推估现已怀孕7个多月。《苹果日报》昨捕获周董座车，他载着昆凌及1名女友人到内湖的月子中心，昆凌肚子明显隆起，长版宽松衣已无法掩饰孕肚，疑似是要为昆凌及第2胎宝宝找个好地方休养。

曾大手笔包整层

周董在迎接第1胎到来时，曾被爆料大手笔砸220万台币（约31万令吉），为昆凌包下一整层的玺悦产后护理之家贵宾房，就为让爱妻安心调养。记者昨致电询问周董是否已和昆凌选定月子中心？他透过所属杰威尔先是笑说很快就发现被跟拍，并表示还在挑选月子中心，尚未决定。

而昆凌昨在脸书分享自己玩变脸APP“变老”与“变男生”的照片，其中男版昆凌活脱脱就是个混血帅哥，原本她精致柔美的五官，换成男生仍旧电力十足，令她玩得不亦乐乎，笑问粉丝“儿子以后会长这样吗”？粉丝大赞男版昆凌根本型男，但也有人亏说“记得加周董的基因啊”、“看来嫂子希望儿子像她多一点”。