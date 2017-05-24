今年中国发射八颗北斗卫星 导航精度大幅提升 国际新闻

（上海24日综合电）中国卫星导航系统委员会主席王力周二在上海透露，今年中国将发射6至8颗北斗导航卫星，2018年至2020年还将发射20多颗北斗导航卫星。

《科技日报》报道称，王力在当日上海召开的第八届中国卫星导航学术年会开幕式上说，当前北斗系统已为亚太地区用户提供稳定可靠的服务，15颗卫星在轨稳定运行，5颗新一代北斗卫星已完成在轨调试，即将入网工作。随着后续卫星的发射，中国将逐步具备全球服务能力，并实现北斗与其他卫星导航系统的兼容、共用，为全球用户提供更好的导航服务。

近年来，北斗系统已经在各行各业落地生根，其高精度服务革新了产业应用新业态。中国卫星系统管理办公室主任冉承其介绍，目前小蓝车bluegogo利用北斗技术实现了精准定位；摩拜单车已全面支持“北斗+GPS+格洛纳斯”三模卫星定位；ofo推出北斗智能锁，实现车辆精细化管理，推动建立了共享单车行业定位技术新标准。在北斗高精度定位技术的支持下，当前困扰大家的单车定位不准、乱停放、难管理等难题有望得到解决。

冉承其还介绍，千寻位置网络公司打造了全球首个支持网络辅助北斗系统的加速辅助定位系统FindNow，结合北斗地基增强系统，可将定位精度提升至厘米级，并将初始定位时间由30秒缩短至3秒。目前加速定位服务已有超过200个国家和地区4500多万用户使用，每天调用次数达1.2亿次。

此外，北斗已在诸多民生领域实现跨界融合，以融合为特征的“北斗+互联网+其他行业”模式，成为北斗产业快速发展的新动力，推动着生产生活方式的变革和商业模式的创新。

最终形成全球服务

接下来，还将上演2018年前后18颗北斗卫星的发射大戏。冉承其说，这将率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务，直到2020年中国建成世界一流的全球卫星导航系统，最终形成全球服务能力。

提及全球卫星导航系统，人们最熟悉的莫过于美国的GPS，由于其资历老、名气大以及服务范围广，甚至成了导航定位的代名词。

在当天的学术年会上，美国国家天基PNT协调办公室主任哈罗德马丁就提到， GPS已发展到第五代卫星，卫星组网包括36颗卫星，其中31颗每天提供导航信号，其信号精度已经达到45.3厘米至70.3厘米之间。

而且，GPS的导航性能还在不断提升。哈罗德马丁说，目前，新一代GPSIII全球定位系统的首颗星SV01已下线入库，SV02、SV03相继完成组装，计划2018年3月开始发射。

相比之下，中国的北斗系统，以及欧洲的伽利略系统还处在“追赶”的位置。事实上，国际上有一个全球卫星导航系统(GNSS)俱乐部，只有四个会员，分别是美国GPS、欧洲伽利略GALILEO、俄罗斯格洛纳斯GLONASS以及中国的北斗。