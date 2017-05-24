美菲总统通电谈金正恩 拥核疯子随时发狂 国际新闻

特朗普上月与菲律宾总统迪泰特通电话，有报道指二人曾谈及朝核问题。特朗普形容朝鲜领袖金正恩为“手握核武的疯子”，又促迪泰特呼吁中国向朝鲜施压。

有美媒周二引述菲律宾政府的摘录，披露特朗普与迪泰特的对话内容， 指前者曾暗示朝鲜半岛的局势可能恶化。特朗普表示：“我们不能对一个手握核武的疯子，像现在这样任意妄为，我们有很多火力，比他多20倍，但我们不想动用这些武器。”他又提到，美国国防部上月已派出两艘核潜艇到朝鲜半岛海域。

据悉，特朗普亦有探问迪泰特的看法，对方回应指金正恩的“思考不能好好运作，随时会发疯”，又指金手上有“危险的玩具”。惟特朗普当时相信，朝方近日的试射都失败收场，但提到中国及其应对朝核威胁的能力时，他仍促请迪泰特呼吁中方向朝鲜施压。

特朗普与迪泰特于上月29日通电，白宫形容二人的对话是“非常友善的交谈”。数日后，特朗普公开表示“若与金正恩会面，会感到荣幸”。

美CIA前局长布伦南：曾警告俄勿干预美大选

美国中央情报局（CIA）前任局长布伦南周二在国会表示，他曾于去年夏季亲自警告俄罗斯，切勿干预美国总统选举，由于他太关心俄罗斯人与涉及特朗普竞选团队的人接触，曾召开最高反情报人员会议专注事件。

布伦南在众议院情报委员会所作的供词，是至今关于这些接触对有关反情报调查重要性的最清晰公开描述。他表示，去年8月曾致电俄罗斯高级保安官员，警告若继续干预，将有反效果，及妨碍双方关系回暖。他表示，俄官员否认有干预，但说会把问题转告总统普京。

布伦南是前欧巴马政府的中央情报局局长，他表示，不能说俄罗斯是否与特朗普团队勾结，但认为值得情报部门深入调查。联邦调查局和国会调现正调查这事。

布伦南又表示，他认为俄罗斯透过中间人与解密组织“维基解密”合作。该组织在去年竞选运动期间，公开黑客窃取自民主党全国委员会和希拉妮团队人员的电邮帐户资料。