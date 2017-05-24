特朗普大削穷人福利 美两党冷待预算案 国际新闻

（华盛顿24日综合电）美国总统特朗普周二履行主要竞选承诺，提出4.1兆美元（约17.6兆令吉）及可能令华盛顿出现重大混乱的预算计划，但计划甚至遭受共和党内部分盟友指摘，因它包含在政治上不切实际及引起反感的举措，大幅削减穷人的社会安全网及大减其他国内计划。

特朗普上任以来的首份预算案，把即将到临的2018财政年度的开支计划，与承诺10年后平衡政府财政相结合，但依靠的是多方面积极削减、预期经济增长激增、以及逾2兆美元的会计花招。

特朗普在有关其预算的讯息中表示：“通过精简政府，我们将带动经济繁荣，令所有美国人收入增加和扩大就业机会。”但参议院第2号人物共和党德州参议员柯宁表示，基本上它抵达时已死亡。

预算案反映出保守派的较小政府观念，它大幅削减穷人和残疾者的计划，以刺激他们投入劳动力，及大幅增加军事和边境保安开支。它预期欧巴马的医疗保健法将废除，及彻底修改税法令最富有的美国人受益无穷。

预算案将会多个政府部门、粮食券、医疗补助、公路拨款及医疗研究等项目开刀，削减经费多达3.6兆元，但增加国防预算数百亿，同时拨款16亿元兴建特朗普倡议的美墨边界围墙。

预算案遭受共和党及民主党人冷待，议员在争取完成新医保法及重写税法的同时，坚持在预算案上有最后发言权。

特朗普再被梅拉妮亚拒绝牵手

特朗普继日前在以色列被妻子梅拉妮亚拒绝拖手之后，二人翌日抵达意大利时，再被传媒拍下梅拉尼娅拒绝特朗普拖手的尴尬场面。

特朗普与梅拉妮亚周二坐“空军一号”到达罗马，二人从机舱步出，向外挥手之后，准备下机之际，特朗普伸出左手想拖妻子的手。不过未知是有意还是无意，梅拉妮亚立即举手拨头发，避开丈夫的手。#