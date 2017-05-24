李珊珊爆脑瘤复发 认入院“零件要维修” 娱乐新闻

（香港24日讯）据台湾苹果日报报道，39岁李珊珊21年前被选为香港小姐冠军入行，凭着纤体广告成为男性心中的性感女神，近年她甚少出现在镜头前，传是因长了脑瘤。近日有周刊报道她脑瘤病情复发，不断进出医院。她今在微博承认有入院，但解释不是大病，只是“年纪大零件要维修”。

李珊珊近年深居简出，去年主动提出想义卖港姐后冠，并将拍卖所得捐给慈善机构，当时她语带感慨，引来重病或抑郁的怀疑，后来果然有周刊爆料她4年前就得了脑瘤，不过她当时一概否认。

近日周刊再报道李珊珊忙于拍卖事宜，令脑瘤再度复发，还因晕倒让消防员破门而入抢救，不过她日前接受香港《苹果》访问，先以“家里的门没有烂过”暗示没有此事，又多次强调自己真的没有得脑瘤。

对于外界过多的关心，她似乎不堪其扰，终在微博重PO自己上个月写的专栏，内容提到过去的4个月的确有出入医院，“然而本人没有大病，只是有些病痛，需要基本治疗及时间康复”。

李珊珊表示拍卖后冠的规划依旧在进行，只是配合身体状态，放缓了脚步，她强调：“迈进人生不同阶段，如同机器操作多年，零件出现状况需要修理，这是正常不过的，不用大惊小怪。”