率Red Velvet和NCT 127开唱 艺声爆Super Junior将来马 娱乐新闻

Super Junior艺声深情演唱，频频与粉丝打招呼互动，展现亲切一面。

NCT 127劲歌热舞，让现场high翻天。

Red Velvet甜美形象，俘获粉丝们的心。

（吉隆坡24日讯）Super Junior的成员艺声率领师弟妹Red Velvet和NCT 127来到大马出席《I SEOUL U演唱会》，在会上亲切的他多次与在场的歌迷朋友打招呼，甚至透露Super Junior一定会来到大马与粉丝朋友会面，要粉丝们耐心等候！

他也说，大马是他最爱的国家之一，因为这里是他们拍摄首支mv的地方，让他印象深刻，说到这里，在场的粉丝们又再一轮尖叫。

Super Junior成员近期将陆续退伍，他指，始源、东海和银赫很快就会退伍，届时他们很快就会回归，一定会来马与粉丝们会面。

询及演戏和唱歌比较喜欢哪个部分，他表示，在军中两年，现在已经准备好以更好的姿态与大家会面，无论是演戏或是唱歌他都会尽力展现更好的一面献给大家。

身为师兄的他，压轴演出4首抒情歌曲，更向现场嘉宾和观众介绍韩国之美，要大家一定要到韩国旅游，尤其是韩国首尔，因为SuperJunior就住在那儿。他更不时卖萌，可爱逗趣模样让粉丝直呼好可爱。

不久前曾来马宣传的Red Velvet ，相隔一个月再度来马，这次全员到齐，一出场就以甜美舞蹈，边跳边唱，尖叫声连连。

在演唱两首歌曲后，主持人询问他们得空时喜欢做些什么，其中成员Seul Gi说，他们最爱购物，但由于平时忙于跑活动，所以没什么机会可以一起逛街，希望可以有机会5位成员一起购物逛街，相信会很有趣。

5位成员在台上纷纷介绍韩国著名旅游景点，并欢迎大家一定要到韩国走一走，说不定能够遇到他们。

NCT 127在去年推出首张迷你专辑后，宣布正式出道，这次首次来马，劲歌热舞，卖力演出，人气高居不下，真不是盖的。