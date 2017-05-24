去年率中国投资者参观 高级公寓被揭未动工 国内新闻

（芙蓉23日讯）满星云集团（Monspace）创办人拿督赖彩云去年率领一批中国投资者浩浩荡荡到芙蓉参观旗下其中一个综合型高级公寓计划，今午被揭发所谓的公寓不知何故仍未动工，迄今仍是一片荒山野岭。

据了解，满星云集团当时租借巴士载送大批中国投资者到芙蓉拉务路3英里一片已进行推泥的地区参观，声称有关地区将兴建一座综合性高级公寓，集合商场等多元化设备。

但是，芙蓉人一般认为该地区并不适合发展综合型高级公寓或商业中心，因此芙蓉人一般对这个计划并不热衷。

据悉，去年4月的动土礼之后，该片土地便继续荒置、杂草丛生。

现场所见，这个所谓综合型高级公寓发展计划的土地上，不见高楼建起，只有黄土和荒草，也不见任何工程说明。

行动党亚沙国会议员张聒翔今午率领媒体巡视所谓的公寓发展时指出，根据19名中国投资者称，他们曾于去年4月到芙蓉参观满星云集团发展的综合型高级公寓动土礼，当时集团负责人指，只要决定投资，每人马上可获赠一个公寓单位。

他说，这些来自中国的投资者因此信心大增，深信座落在芙蓉拉务3英里的综合型高级公寓将是满星云集团的其中一个重点计划。

武吉甲巴央州议员谢琪清表示，曾在去年8月的州议会上提出这项发展计划是否已获得政府通过，“当时这个计划是获得市议会的初步通过，但要求申请者必须呈上符合当局要求的条件，才能获得州政府的通过。”

他说，有关发展公司并不属于马来西亚房地产商的会员。

无论如何，张聒翔也提醒州政府在批准任何发展计划之前，应先了解发展公司的背景和来龙去脉，以免森州成为他人攻击的对象。