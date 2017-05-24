指妈妈家不适合读书 狼姨丈带外甥女回家非礼 国际新闻

（新加坡23日讯）这起令人发指的“姨丈非礼外甥女”的事件，发生于2014年2月10日，地点是裕廊西一带的一个组屋单位，为保护女孩的身份，法庭谕令媒体不得报道任何可泄露她身份的资料，包括姨丈的名字。

该名狼姨丈目前45岁，是一名销售与服务工程师，他面对一项控状，指他于2014年2月10日下午，抚摸13岁外甥女的胸部、碰触和亲吻她的私处。

女孩目前16岁，案发时13岁，是一名中学生。女孩的母亲和被告的妻子是姐妹关系，他是女孩的姨丈。

被告否认罪行，案件经五天审讯后，法官判他罪名成立，周二判他坐牢21个月和打四鞭。他不服判决，目前以2万5000元新币（约8万令吉）保释外出等候上诉。

控方的结案陈词揭露，女孩的妈妈怀疑丈夫搞婚外情，两人争吵不休。案发前一天，两人找了被告到家里帮他们“调解”。

三人谈到隔天凌晨3时许，就读中学的女孩因此没去上学。被告离开后，又在当天下午打包食物来给女孩的母亲吃。

过后，他就提议说家里不适合女孩读书，干脆让他把她带回自己家，也可顺便指导她学习。

刚到被告家里，被告就“开门见山”地问她，是否可以“让他摸”。

女孩虽拒绝， 但被告仍坚持伸手进她的衣服内非礼她。跟着，被告脱掉女孩的裤子，伸出狼爪上下其手，还亲吻她私处，前后大约15分钟，直到被告的手机响了，他才停止去听电话。

女孩供证说，她遭非礼时不知所措，趁被告回房接电话时，她急忙抓起衣服冲进厕所不断冲洗自己。

三天后，被告又到女孩家里，称要和她单独谈谈父母的事，就把带到超市。

在那里，狼姨丈对女孩说：“下次再做的话，他会‘专业一点’，来真的，脱光自己。”

他也说要女孩替他口交。女孩隔天鼓起勇气告诉老师，揭发此事。

被非礼后曾自残两个月

外甥女视姨丈为“第二父亲”，敬重他胜过父母。被非礼后，她厌恨自己，曾割手腕自残两个月。

根据控方的陈词，被告与妻子结婚16年，但没有孩子。女孩因父母经常吵架，而与姨妈和姨丈亲近，视姨丈为“第二父亲”，敬重他胜过自己的父母。

但被他非礼后，女孩就断绝一切和他的联系。

案发隔天，被告又到女孩的家里，要求恢复社交媒体和手机的联系。女孩虽照做，但在他离开后，又摒绝他。

女孩说，被非礼后，她求助无门，只好向一名要好的男同学诉说，但两人都不知如何是好。

后来，被告称要再碰她，两人才鼓起勇气告诉老师。

女孩在庭上供证时透露，自己为所经历的事“感到恶心”，也非常厌恨自己，曾不断自残来宣泄。

她说自己割手腕割了大约两个月，其间也和父母保持距离。学校的成绩和课外活动更是一落千丈，还曾为此接受校方的辅导。

被告称不可能会非礼外甥女

被告全盘否认罪行，称自己视外甥女为亲女儿，不可能会非礼她。案发当天，他说要带女孩去图书馆，但女孩坚持要去他的家，还说女孩不知为何要“陷害”他。

被告在答辩时，称他视女孩为自己的女儿，不会去伤害她或非礼她。此外，他忙着进修，事发当天也是“被逼”照顾女孩，及带她外出。

他说，2014年2月10日当天，他原本建议带女孩去图书馆，但女孩坚持要去他的家，他后来才妥协，把她带回家。

被告更推说在女孩父母吵架一事上，女孩不满他站在她父亲那一边，所以对他不满，幻想出这些情节来诬陷他。

主控官表示，被告的行为深深伤害了一个少女，是有预谋干案。他找借口将女孩带离她的父母非礼她，促请法官判监27个月和打四鞭。