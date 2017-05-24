忆嘉平：总结一生 新春诀别 根在槟城

文：许子根博士

2016年农历新年初十（阳历2月17日）在儿子淯程和女儿棛钧的协助下，嘉平安排了一个新春晚餐聚会，请来了许、朱和陈家近亲以及其他挚友。她包下了她最喜爱，位于乔治市世遗区内漆木街的 “安娣玉莲” 娘惹餐馆。

近百人出席的场面喧闹而温馨。它的确是我自2013年5月从政府和政坛裸退之后少有的新春聚会。从1990年到2008年，我在担任槟州首长期间，我与家人所参与槟州政府首长华人新年开放日，都是数千人到会的场面。

晚餐聚会即将结束前，除了两个孩子外，嘉平给在场每个人一个惊喜，包括我在内。 她拿起了麦克风，敲了敲玻璃杯子，引起大家的注意后，开始讲话。

她首先感谢所有出席的亲友，虽然通知的时间仓促，但是依然赶来。她说，除了庆祝新春，这个聚会是要让我们两个孩子珍惜和感激在我们的人生中，扮演着重要角色的亲友们。

她最先感激赋予她生命的亲生父母以及把她扶养长大，生前分别担任教师和校长的养父母，对她的谆谆善诱，引导她度过一个简朴、谦逊和守纪律的人生。

她特别感恩她的五姨朱月贤和六姨朱月莲，即她养母朱月华的两个妹妹。她们对她的“溺爱”给了她“一个色彩缤纷美好而奇妙的童年”。她们时常带她到吉打州内的家族小树胶园、槟城升旗山、金马仑高原等地方寻幽探秘，教导她如何养小鸡和养蚕，也带她去佛庙以及参与各项传统节庆。

她指出，这两位阿姨也是疼爱两个孩子的“婆婆”。淯程出生前，我和嘉平的母亲都已往生，所以我们的孩子都没有见过他们的婆婆。两位阿姨帮忙照顾和接送他们去幼儿园和学校。尤其是在1990年杪，我当上首长，而嘉平成为首长夫人之后，这两位姨婆的任务更为吃重。

96岁的生母吴南英和97岁的六姨朱月莲也出席了当晚的宴会。嘉平说六姨是她“人生中三位重要导师”中的第一位。六姨教她怎样写得一封能传情达意的好书信、如何在申请大学时突出自己的长处、怎样做账、怎样填写所得税报表，甚至教她驾驶，让她任用自己的车子。

她的第二位重要人生导师是她的亲生父亲陈火炎。她从他身上承传到了他的“优秀计数和尖锐的分析能力”，但也包括“他的火爆与急躁性子”，“而这些都是子根必须忍受的”。更重要的是，通过他的以身作则，以及谆谆教诲，他给她灌输了正确的道德价值观，以便长大成为一个有用的人。

她的第三个重要人生导师是她的股票经纪行老板黄新禄。他不但在她是一位“因为家庭情况而必须放弃理想的失落彷徨青年”时，给了她一份工作，同时也极为信任她，把公司的电脑化计划交托给她，使到她得以“寻回自己，并且发掘我潜在的组织能力”。她将自己全职服务了12年的股票经纪公司描绘为她的“人生的训练场”。

在谈到我们在我参政后的生活状况，她一一感谢那些支持我们及跟她密切一起，尤其是在我的服务中心协助我的助手，诸如谢宽泰、邱继福、杨娉婷、许珍霖等。还有，那些从中学至今始终不离不弃的“老友记”。他们大都有在场。

她也感激她所有的医生、朋友和家人，他们都曾经“在我们生命中最困难的时刻”，也就是她和淯程的健康于2003-4年出现严重状况时，给予治疗、关照和支持。

“最后，我更要感谢的是子根，是他增值了我的人生”。她把自己形容为一位内向的人，因而是一个“不情愿的政治人物妻子”。她说由于职责所在，必须与社会各阶层交往，从国际政要到市井小民。在这个过程中，她已经“发展了良好的社交、与人相处，甚至政治运作的技巧”。这样的曝光，也让她“打开了新的视野、机会和经验”。

她以自己“实在不应该要求更多”来结束她的谈话。这是因为她有幸生了一对子女，正好凑成一个“好”字。她打趣地说，要面对两个性格廻异的孩子，一个超内向和一个超外向，“绝对是我当母亲的严峻挑战”。语毕全场哄堂。

无论如何，她感到非常欣慰的是，他俩已长大成人，大学毕业，并已进入社会，现已能自己独立生活。她说，她只要求他们“像我一样地珍惜生命，行善、不为己、为他人。”她讲完后，掌声如雷。总而言之，虽然她的声带因受肺癌的影响而变成颇为沙哑不清，然而这却是她发表过的一次最流畅感人，发自内心的演说。她在不到20分钟内，把自己整个人生的精华归纳起来，并且提到了她一生中所有的重要人物。当我拥着她时却无言以对，感慨不已，因为我猛然发觉她似乎在作告别式感言?

果然，由于她于2011年出现但局部受控新肿瘤的左肺，在2015年12月杪已再异变，3月中旬她的健康开始走下坡。虽然癌科医生给她服用最新的特効药，但在5月初发现癌细胞已扩散到脑和肾，且引发肺炎，6月中被送入深切治疗室。

虽然病情起伏不定，她仍表现得异常坚强，还一直牵挂着她所疼爱的，也在卧床中的六姨、两个孩子和身边的亲友，也一直叮嘱我要多作运动，又不时与医生护士打交道。可是过了7月中旬，病情急转直下，一个多星期后，即在漫长13年抗癌奋战中，最终在第四役被击败，而与我们永别了……