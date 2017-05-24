婚后不如预期甜蜜 都是愚孝惹的祸？ 犀利人妻

问

犀利人妻：

我很想知道，为什么现实生活总是跟我们所想象和期望的相差那么远呢？我才刚结婚两个星期，真正是处于新婚阶段。但是，也许是因为我跟我的男朋友曾经一起同居三年，如今虽然是新婚，却没有电影和小说中那种新婚燕尔的甜蜜。不但如此，我还开始有点儿后悔了。

我一直以为，我们共同生活三年都没有什么大问题，领了一纸婚书，成为他们家正式的媳妇后，只不过是身份上的转变，从他的同居女友变成他的老婆而已，但是，原来不是那么样的。

我的工作是非常累和忙碌的，平日一直很少放假，难得放一次假时我都会去度假，抛开所有工作和烦心事，好好放松自己和睡到自然醒。原本，我是计划趁婚假到外头走一走，透透气，可是他妈妈却搬出一堆什么当年她结婚时的规矩，又礼仪又家规的，在婚前就把我弄得非常累，更别说是婚后了。

我的男朋友是东马人，我们两个都在西马工作，所以我们两人的家，自然是设在西马。但他母亲却说我们的家只是宿舍，不必怎么布置，重点是他们在东马的家。新房的布置不可马虎。花了不少无谓的钱不说，婚后还不可以马上离家，必须在他家里待上一个星期。我名为度蜜月实为度假的计划泡汤了不说，还得天天早起做家务，包括亲自下厨宴请他家的亲戚。我简直是要发疯了。

我是一个不喜欢做家务的人，平日也不下厨，因为我怕火也怕油烟，所以，我都请人打扫、洗熨，一日三餐也是在外头解决。为了请婚假，我必须天天加班清完手上的工作，让人觉得很累，婚礼上一大堆的礼俗让我累上加累，我只想好好休息。但是，他母亲却要我在他们起床之前，打扫好房子，以及准备好早餐。

你知道他们是几点钟起床吗？他们五时就出门去晨运了！所以我四时之前就得起床！而且，我根本就没有什么厨艺，虽然上网学了几道，却并不够应付在他家一个星期天天煮三餐之余，还要宴请亲戚，我看他母亲穿着那么时髦，怎么会有那么古老的家规？我真的是要疯了！

这还不是叫我最抓狂的，在我们回西马的前两天，我老公病了，发烧两天不退，他妈去问神，竟然说是祖先不满意我煮的菜，要我留下煮几道他们爱吃的福州菜祭祖。你说这是不是很荒谬？她妈妈还一边教我煮一边碎碎念要我检讨自己，做人媳妇应该如何如何。

我关上房门就跟我的男朋友吵架了。为了结一次婚和让他的祖先高兴，我们吵了N次架。结果，两个人都黑着脸回来西马，黑着脸上班。回到家黑着脸同床异梦。我非常不喜欢他的愚孝，他不满意我不愿为他和他的家人牺牲。

我是真后悔了，好端端的，结什么婚呢？反正他不满意我，他爸妈和祖先也不满意我，我们干脆离婚算了！犀利人妻，你说不是吗？真的是好气好烦啊！犀利人妻，请给我意见，我应该离婚吗？

上当的新娘