【曼市恐袭】 施袭者为利比亚难民后裔 读大学无毕业 国际新闻

英国曼彻斯特体育馆于当地时间周一晚，在演唱会散场时发生连环爆炸恐袭，至少22死120伤。当地媒体报道更多有关施袭者阿贝迪（Salman Abedi）的背景：阿贝迪是个在曼彻斯特土生土长的利比亚难民后裔，并曾在索尔福德大学就读；有指当局正在调查他与一名极端回教组织伊斯兰国（IS）招揽人的关系。

据英国传媒报道，22岁的阿贝迪是利比亚难民的后裔。他于1994年在曼彻斯特出生，有两个有兄长及一个18岁妹妹，他排行第3。其父母在利比亚出生，为了逃离独裁者卡达菲的政权而到英国，在曼彻斯特南部定居最少10年。

传媒亦报道，阿贝迪在2014年入读索尔福德大学的商业及管理课程，但读了两年就退学，并无取得学位，亦没有在校内惹过麻烦。校方已证实阿贝迪曾是该校学生，正协助警方调查。

曼彻斯特的利比亚社区居民指，阿贝迪的父亲在当地具有声望，是虔诚的回教徒，反对极端分子口中的所谓圣战及极端主义。他们又指阿贝迪性格沉默，对他恐袭的消息感到难以置信，又称他不似会做这种事。

然而亦有邻居指阿贝迪近日举动变得古怪，会用阿拉伯语叫喊，又在家会在挂出伊拉克旗帜；阿贝迪一位旧同学则指，上次见面时发现阿贝迪留了胡须。

警方周二在突击搜查位于曼彻斯特法洛菲尔德的阿贝迪住处时，搜出一本与化学有关的书籍。消息指，阿贝迪选择了散场时观众离开的路径作为施袭点，以造成最大伤亡；他把炸弹放在背包中，爆炸后他下身完好，凭DNA鉴证辨认出他的身份。

有指在案发前，警方及安全部门都知道阿贝迪的名字，但他并非正在调查的对象，亦不被认为是高危人物，情况就如同3月伦敦国会恐袭的凶徒马苏德被视为非重点人物一般。

不过，《每日镜报》报道，阿贝迪与一名叫作霍斯泰（Mancunian Raphael Hostey）的人相识。阿贝迪与霍斯泰两家人是朋友，而霍斯泰又名“来自英国的卡卡（Abu Qaqa al-Britani）”，曾经招揽过数百名英国人到叙利亚为IS作战，一对在阿贝迪家附近学校就读的孖生姊妹，亦因为霍斯泰的招揽而在2014年出逃叙利亚；而霍斯泰本人则在去年于叙利亚一次无人机空袭中被炸死。英国当局正着手调查阿贝迪与霍斯泰的关系。

在今次恐袭后，英国首相文翠珊在周二宣布，把当地恐袭威胁级别提升至最高的“危急”，表示很可能会即将发生另一次恐袭，武装部队将在全国各地部署。