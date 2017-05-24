干细胞移植无助病情 台南女不敌癌魔病逝 国际新闻

因罹患淋巴癌三期却保持乐观心境而被封为“抗癌正妹”的台南女子施柏薇，她周二凌晨不幸逝世。据悉，施柏薇去年6月因呼吸不顺检查，未料竟诊断患上淋巴瘤，当时已怀有五个月身孕的她，被迫引产接受治疗。然而她一直保持乐观正能量的心态对抗病魔，又在脸书分享抗癌经历，获大批网民支持。其丈夫周二在脸书上透露她离世的消息时，令大批网民惋惜。

据了解，施柏薇在今年2月曾进行自体干细胞移植，不料在进行移植后，她身体状况却每况愈下，高烧不退、白血球数值也归零。

施柏薇的丈夫周二在脸书群组“那个抗癌的幸福小女孩-薇薇”发文透露：“薇薇有很多话想跟战友、家属及大家说，但是因为我暂时没办法有多馀的思绪打字，送完薇薇后，我会在帮薇薇跟大家贴文，公祭预计6/3号（6月3日）星期六台南殡仪馆送薇薇美美的离开”。

施柏薇去年确诊淋巴癌三期后，曾忍痛送走肚内5个月大的胎儿，但为了再把儿子生回来，她决定接受一次又一次的化疗，所幸她老公不离不弃，不但在医院陪她度过痛苦的手术、照料她的生活起居，还陪化疗掉发的她一起剃发、做手术时一起空腹。

她早前曾祝福未来的自己，希望能在6、70岁时，一样继续牵著丈夫的手在公园散散步，同享活著的幸福。