首局人类落败 柯洁负于AlphaGo 国际新闻

早前横扫中日韩高手的人工智能围棋程式AlphaGo，与目前世界第一的中国九段棋手柯洁展开世纪决战。面对各界全面“看淡”压力下，对弈时屡陷沉思的柯洁苦撑至最后收官，力保以最微小差距的1/4子落败（贴目计输半目）。柯洁表现绝不失礼，但AlphaGo中盘阶段早已稳占上风，而双方周四的第2局决战（对赛采3局2胜）随时一锤定音，AI围棋程式面对人类势将“不逢敌手”。

这场决战赛前外界几乎一面倒认为柯洁无法取胜，围棋好手古力预测柯洁赢一盘的机率只有10%，中国棋圣聂卫平更预测结果将是0比3，柯洁全输。而首局对战周二上午10时半于浙江乌镇准时展开，柯洁执黑子先手（围棋术语，即先下棋子）。

被形容为“人类最后希望”的柯洁模仿AlphaGo的起局方式，都以“三三”方式各占角地。至到中盘阶段的攻防战，面对AlphaGo凌厉攻势的柯洁不时陷入沉思、皱眉、搔头、摇头，甚至要求冷气再冷一点，未知是否想更“冷静”。

虽然中盘攻防开始已陷入劣势，但柯洁未有投降，紧持走至收官阶段。与AlphaGo激战4小时20分钟后，执白子的AlphaGo以1/4子的微小差距仅胜柯洁，取得“开门红”。双方的第2局比赛将于周四早上10时半继续进行。

多名观战的内地棋手都认为，柯洁已算下得非常好。张璇八段认为柯洁开局跟从AlphaGo点三三，颇有“以彼之道还施彼身”的味道，至收官时AlphaGo“似乎有些放松”。但王昊洋六段认为这个差距看似很小，但实则是“很难跨越的鸿沟”。

另外，是次比赛由中国棋会、浙江省体育局协办，但由于AlphaGo由美国科网巨头Google研发，在Google仍未“重回”中国市场情况下，内地各大网站据报接到官方“不准直播”通知，不少棋迷无法为“祖国棋手”打气，对官方大感不满。