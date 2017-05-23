蔡义来：能成警方耳目 冀私人界聘辅警 北马新闻

(北海23日讯) 槟州总警长拿督威拉蔡义来总监表示，私人界所聘请的辅警经过警方专业训练，在自己守护的范围地区拥有执法权。

他说，辅警也能成为警方的耳目，私人界聘请辅警有助于降低罪案。他希望私人界公司能够考虑聘请辅警，让这些辅警协助警方维持部分私人地段的治安，并为警方提供关于有关地区的罪案情报。

“辅警身穿与警方雷同的制服，辅警专用车也可依据警方规范修改，在民众眼中这些辅警与一般的警察无异，所以一旦有更多辅警在社区内走动，这将有助于阻吓宵小。”

他是在出席威南绿盛世举办的警方与辅警对话会后，在记者会上这么表示。

他补充，有了足够的辅警在某些地区驻扎，警方将有剩余的警力专注在其他犯罪黑区，重新整顿州内的治安问题。

“槟州目前有2865个辅警职缺可供申请，唯州内仅有41间私人公司聘请辅警，总数为1545人。

针对日前3名警员被反贪污委员会逮捕事件，蔡义来强调，警方将全力配合查案，让有关事件成为一个教训，遏制贪污风气。

他也吁请公众别贿赂执法者，否则一旦东窗事发，贿赂者也将在被逮捕名单内，最终得不偿失。

巴哈鲁丁：3万辅警在私人界服务

大马辅警协会主席巴哈鲁丁指出，目前我国拥有约3万名辅警在私人界服务，他放眼未来5至6年，在私人界提供足够的辅警，为私人界服务之余，也成为警方的助力。

会上，绿盛世集团北马区经理邱德忠说，该集团聘请辅警，是希望提供一个更为良好的治安环境，同时，也能以专业角度判断形势，在将区内的治安问题反映给警方，有效减轻警方工作之余，也让警方更有针对性的在区内履行职务打击罪案。