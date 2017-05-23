国阵2.0新姿态高昂气势出击 抨林冠英未实现51承诺 北马新闻

（北海23日讯）国阵2.0以新姿态高昂气势出击，政治讲座声势强大，抨击民主行动党林冠英为首的槟州政府许下51项承诺未实现，国阵要在下届大选夺回槟州政权。

国阵通讯策略主任拿督斯里阿都拉曼达兰强调，国阵2.0将以新姿态新人事展现团结与合作，从过往的错误中学习，给予槟州人民一个新的形象及势力，带给予民众新力量。

予槟人民一个替代选择

他相信，国阵2.0可以给予槟州人民一个替代选择，请给国阵５年的时间，国阵会做得比民主行动党更好。他也以沙巴的执政权为例，极力的说明槟州政权将会易主，国阵将重夺槟州。

“这是行动党主导槟州政府权的最后一年，重夺槟州就从峇东埔开始，让峇东埔成为葬送希联及公正党的开始，协助槟州人民脱离林冠英的掌控。”

阿都拉曼达兰说，屋价没下调是第一个谎言，槟州交通设改善是第二谎言，环境污染问题没改善甚至山头光秃填海等是第三谎言，变卖槟州土地是其四，指责联邦政府率团前往中国他自己不也去中国招商是其五，误导民众消费税是其六等。

阿都拉曼达兰与国阵其他领袖包括马华槟州联委会主席拿督陈德钦、国阵槟州主席邓章耀、国大党全国署理主席拿督斯里迪哇玛尼、巫统槟州联委会秘书拿督慕沙赛法迪尔、人民进步党妇女组主席海伦，巫统峇东埔区部主席拿督再迪等，出席于诗布朗再也有盖篮球场主办的人民讲座会“我的国家，我的时代”。是晚讲座吸引逾500人出席场面热烈。

在再迪的主持下，国阵领袖逐一的演说，每位的演讲似乎都围绕着槟州首长林冠英及民主行动党，变成了声讨大会。

陈德钦：火箭采抹黑手段

陈德钦以宣传横幅遭添加伊党党徽，点出民主行动党抹黑及不法手段，企图蒙骗及混淆华社，误导华社国阵与伊党之间存在合作关系。他说，希联作为反对党，他们存在自私与利益，渴望着当首相。

邓章耀：动党没有原则

国阵槟州主席邓章耀称，民主行动党没有原则，只知左右靠拢找机会，领袖更是独裁，槟州政府在林冠英领袖下，将国阵奠下的招商及发展根基揽为自己的功劳。

敦马需为以往言语道歉

首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰认为，敦马哈迪签署支持释放安华，就必需为他自己以往的言语向国人道歉。

“敦马之前指责安华做了许多错事许多不好的事情，若安华真的没有犯错，敦马必需向国人甚至向安华、安华家人以及公正党道歉,因为欺骗了人民。”