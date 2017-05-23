胡栋强：挺身争取选区拨款 民政为公正党开声 北马新闻

（槟城23日讯）槟州民政党副主席胡栋强强调，由于槟州公正党噤若寒蝉，所以槟州民政党站出来替他们争取选区拨款，来造福个别选区的人民。

他指以后会继续帮忙公正党开声，因为大家心知肚明，该党在槟州现在的状况是当家不当权，要是槟州民政党不为他们开声的话，最终的受害者是公正党州选区的选民们。他是于周二在一项记者会上，如此指出。

他说，最近槟公正党本南地州议员诺雷拉的第3季直接拨款（Outright grant)被冻结，因为后者缺席州元首就职礼，结果还要劳烦第一副首席部长莫哈末拉昔出文告，公开在媒体上要求槟首长不要冻结诺雷拉的拨款。

质疑希联平起平坐制度

他质疑，槟州政府从以前民联到现在的希联，不是一直告诉大家，他们的制度是平起平坐的吗？可是为何今天会出现这样的局面呢？他也发现，槟州的公正党国州议员全部都静静的做个听话的小孩，希望可以以乖小孩的姿态来拿到自己的选区拨款。

“他们害怕没有选区拨款，所以全部选择袖手旁观，让这个不公平不公正的事情发生。任由槟州公正党同僚被欺压，全部不吭一声，连自己公正党一直强调凡事都要公正的尊严都不见了。”因此，胡栋强表示愿意替槟州公正党，对行动党槟州政府和首长呛声，要求首长尽快的把选区拨款解冻，尽快的让州议员们可以拿这些选区拨款去服务选民，和做多一些造福槟州人民的事情。

“槟州选区拨款不是他爸爸的钱，发与不发拨款，不能以个人行为做标准，而是要以槟州人民权益做依据。这些钱不是给议员们拿去乱花，而是给议员们拿去造福槟州人民。所以不能以个人行为标准来做惩罚，说冻结就冻结。”

出席上述记者会者尚包括槟州民政党副秘书黄婉娴、州服务局主任许翔茗、巴当哥打区协调员方群龙及玻璃池滑区协调员黄志毅。