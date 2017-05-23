去年涉嫌诈骗10人被扣 吸金3.3亿遭台湾取缔 北马新闻

（槟城23日讯）近日遭国家银行列入警示名单的MBI集团，原来曾于2016年在台湾涉嫌诈骗，吸金30亿台币（时值约3亿3000万令吉）而遭到台湾执法单位取缔，并扣查10名嫌犯。

在MBI被国行列入警示名单之际，有网民挖出去年台湾的《苹果日报》报道，“回顾”台中检调单位于2016年9月曾破获MBI集团旗下的MFC Club 吸金案。据报道，侦破该集团曾吸金30亿台币，并扣查大马人戴通明及台湾代理商王金木等10人。

报道指出，MBI吸金集团在台设“MFC CLUB”社群网站，并吸引会员投资号称只涨不跌的“GRC虚拟币”，再用繁复的代币换算方法，让会员以为赚大钱。该集团在台湾有5、6条线，并由不同上线经营，单单是以戴东明为首的其中1线，便有上千会员，吸金金额超过10亿台币（约1亿3万令吉）。

该集团号称年利息可高达125%，加上该集团发行“米卡”与店家签约，会员可透过澳斯芬公司，将“GRC币”转换成“M币”（M coint），然后再兑换“米点”存入“米卡”后，到签约店家换购名车、名表、礼券等实物，但事实上这些签约店家也多是该集团成员。

此外，该集团也聘请讲师做经验分享，鼓吹投资保证，而遭台湾执法单位扣押的讲师徐源君，便宣称3、4年前仅投资17万元台币(约2万令吉)，已获利取得现金约4000万台币（约520万令吉），另持有价值约3600万台币（约467万令吉）的M币。

报道指出，该集团诈骗手法，以投资5000美金为例，须以1：34的汇率缴交台币，换取3000台币的GRC币，以及一组账号密码，每半年以1.5倍复利增加GRC币。会员要赎回时则以1:30汇率计算，其中55%的GRC币可换回现金、30%必须再投入GRC币、且另要缴交10%手续费、另外5%的GRC币再以1:30的汇率换成M币，再转储值到米卡以米点购物。