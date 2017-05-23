【健康秘诀】做好7件事保护血管

血管的状况与人体健康息息相关，怎样才能让血管保持年轻活力呢？生活当中有很多小秘诀有助我们保护血管，以下是简单易学的方法：

{1}控制血压：

高血压是多种心脑血管疾病的常见诱因，又是老年人常见病。只有正常的血压才能使血液正常流动，为各组织器官提供足够的血量，维持新陈代谢。因此40岁以后正常人也要定期量血压，已有高血压的患者要遵医嘱按时服药，不可自行增减药量或者不吃，这样很容易引起血压波动，从而引发心脑血管疾病。

{2}控制胆固醇：

只要是年龄超过20岁的人，身体健康没有经过治疗的情况下，总胆固醇值一般是低于5.2毫摩尔/升的。

{3}控制血糖：

糖尿病不仅需要长期控制饮食，而且还要预防各种心血管并发症的发生。所以，超过12岁的青少年及成人，空腹血浆血糖应小于5.6毫摩尔/升。

{4}控制体重：

肥胖会诱发高血压、高血糖等危险因素，所以超过20岁的成人体重指数(BMI)应小于25。体质指数(BMI)=体重(kg)/身高^2(m)

{5}禁止吸烟：

烟草中的尼古丁会刺激血管收缩，从而导致心脑血管供血不足，长期抽烟很容易引起心脑梗塞。想要远离心血管疾病威胁，立刻远离烟草吧。

{6}合理饮食：

宣导低盐饮食，保持营养均衡，拒绝暴饮暴食。

{7}适当锻炼：

适当的运动很有必要。建议中老年人每天运动30分钟，可以选择散步、快走、太极拳等，每周坚持5天。