“永远的007”罗杰摩尔病逝 享寿89岁

(好莱坞23日讯)被誉为影坛“永远的007”、英国知名演员罗杰摩尔爵士(Sir Roger Moore),今天(23日)在瑞士病逝,享寿89岁。据其官方推特周二发的声明所指,罗杰摩尔是死于癌症。

罗杰摩尔爵士1927年10月14日出生于英国伦敦,曾就读英国伦敦皇家戏剧艺术学院,二战时服役于英国皇家海军,退役后曾做过广告模特儿,1962年接演了电视剧《The Saint》,自此走红。1973年从前代George Lazenby手中接下007的角色,当时已经46岁,共演出包括《Live and Let Die》(1973)、《The Man with the Golden Gun》(1974)、《The Spy Who Loved Me》(1977)、《Moonraker》、(1979)、《For Your Eyes Only》(1981)、《Octopussy》(1983)与《A View to a Kill》(1985)7部007电影。

虽然其幽默演出风格曾受批评,但却创出票房佳绩。而1979年的《Moonraker》更打到上太空。罗杰摩尔辞演占士邦后,担任联合国大使帮助贫苦儿童。