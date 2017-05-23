“永远的007”罗杰摩尔病逝 享寿89岁

（好莱坞23日讯）被誉为影坛“永远的007”、英国知名演员罗杰摩尔爵士（Sir Roger Moore），今天（23日）在瑞士病逝，享寿89岁。据其官方推特周二发的声明所指，罗杰摩尔是死于癌症。

罗杰摩尔爵士1927年10月14日出生于英国伦敦，曾就读英国伦敦皇家戏剧艺术学院，二战时服役于英国皇家海军，退役后曾做过广告模特儿，1962年接演了电视剧《The Saint》，自此走红。1973年从前代George Lazenby手中接下007的角色，当时已经46岁，共演出包括《Live and Let Die》（1973）、《The Man with the Golden Gun》（1974）、《The Spy Who Loved Me》（1977）、《Moonraker》、（1979）、《For Your Eyes Only》（1981）、《Octopussy》（1983）与《A View to a Kill》（1985）7部007电影。

虽然其幽默演出风格曾受批评，但却创出票房佳绩。而1979年的《Moonraker》更打到上太空。罗杰摩尔辞演占士邦后，担任联合国大使帮助贫苦儿童。