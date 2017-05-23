【健康提醒 】睡前洗热水澡3大好处

睡前洗个热水澡，确实有好处：

{1}放松身心：

每天放工回家，就会感觉一身疲惫，身体累，心也累，哈欠连连，恨不能立马躺在床上。这种状态，有时候会持续到洗澡前。

但是洗热水澡，可以拂去这些疲累。暖暖的水打在身上，令毛孔张开，神经放松，因而在洗完热水澡后，会感觉一身轻松，神清气爽。

{2}促进睡眠：

洗热水澡能拂去疲倦，身心舒爽了，再躺到舒服的床上，不消一会儿，就会产生困意。从此方面来说，洗热水澡无疑是能帮助自己入眠的好办法。

{3}帮助抵御寒凉：

尤其对于某些体寒的人而言，好处甚多。很多女性在冷天容易出现手脚冰凉的症状，来月经时也会痛经。如果在手脚冰凉亦或是痛经之时，洗个热水澡，定能缓解症状，增强身体素质。

当然，睡前洗热水澡也并非只有益处，如果时间选择不对，也存在健康隐患。

晚上11时以后洗澡：

影响睡眠

大家可能觉得很奇怪，刚刚还说洗澡可以促进睡眠，怎么又变影响睡眠了？其实并不矛盾。这里要跟大家说一个名词——褪黑激素。

褪黑激素，能诱导自然睡眠。通过调节人的自然睡眠，起到克服睡眠障碍的作用，它的分泌旺盛期为晚上11时至凌晨2时。如果在这个时间段内洗澡，人体温度升高，就会抑制褪黑激素的分泌，褪黑激素无法正常诱导自然睡眠，就会影响入睡。

因此洗澡时间没选好，也可能变成睡眠“杀手”。所以，为了能拥有完美的睡眠质量，最好在晚上11时之前洗澡，并且尽早睡觉。