【起诉网媒FZ诽谤】 林冠英出庭供证 与陈国平普通关系 北马新闻

（槟城23日讯）槟州首长林冠英起诉网络媒体FZ诽谤，事关在2014年刊登的一篇文章，指他与闻商丹斯里陈国平在购买马赛地官车事件上涉嫌贪污一案，林冠英今日（周二）出庭供证，表示他与陈国平只是“普通”关系而已。

诉方林冠英是基于辩方律师艾琳追问他，是否曾公开否认他与陈国平有“密切”关系时，这么回应。他也反问该律师如何定义这种关系，是政府还是社团方面？随后他说，并没察觉其他网络新闻指他们有这种关系，若有，一定会对他们采取行动。

他不否认确实有一个小组专门负责处理社交媒体有关他的新闻。随后辩方再挑起问题，针对他在两个月从丰田T换成马赛地官车，而引起民众舆论，是否答辩人FZ可以挑起这个有关系到民众利益课题时，他回应表示不是很赞同这种说法，不过强调说：“我是真的有原因的！”

该律师还是不断追问他，所以有关新闻涉及公众利益，就是可以报道了？林冠英回答说：“是，但不要是欺骗的。”

该律师也表示质疑，林冠英是以个人身份，还是以首长身份起诉FZ公司？起初林冠英回应是以个人身份起诉对方，不过律师后来不断追问他，为何在诉讼案注明的，却是林冠英在光大28楼首长办事处的地址，林冠英回应说：“这些攻击可以是针对他个人，抑或是首长身份，而他也是代表人民的领袖（Pemimpin rakyat），更是行动党的秘书长”。

基于时间上的因素，承审高庭司法专员拿督阿都瓦哈将此案展延至明日（周三）下午续审。林冠英代表律师为拿督慕勒礼，另一起诉人陈国平今日也有现身法庭了解案件进展。