张威如指官员议员视庙会为肥肉 黄汉伟吁直接点名 北马新闻

（槟城23日讯）槟城庙会是一块肥肉，有官员和议员虎视肥肉？槟首长政治秘书黄汉伟要槟州各姓氏宗祠联委会主席张威如“指名道姓”、直接点名，谁是虎视肥肉的议员。

“昨天已经有记者来问我，是不是他口中的看到肥肉的议员。我不是。我们有40个议员，难道记者要逐一追问？不用劳烦记者了，叫他指名道姓、直接点名！”

他周二在槟州议会召开记者会，回应宗联委于周一召开的记者会上说一些政府官员，看槟城庙会是一块肥肉，所以“插一脚”进来。同时，有几个YB（议员）也看到商机、看到肥肉，州政府让节目策划公司负责承办庙会，不能良好发挥。

黄汉伟直批张威如的谈话，坦言本身在读到相关报导内容后，相当吃惊。因为对方指控有官员和议员，看庙会是一块肥肉所以插一脚的言论，是一项严重指控。他反问宗联委员会，庙会是文化、是传统和艺术，哪会是肥肉呢？

庙会是文化传统艺术

黄汉伟于2009年直到2013年，担任5届庙会主席，清楚庙会是文化、传统和艺术，并不是一块肥肉。他重申，州政府给今年庙会60万令吉拨款，绝对是历来最高一次，并指宗联委怎可如此指责州政府？他说，宗联委否定今年拨款是历来最高额一次，说2016年时拨款额是80万，是不正确的。

“其实2016年时拨款是50万令吉，其余款额是时任大会主席向私人界筹募的。我过去担任大会主席时，拨款才不过20万至30万令吉，不够的是我自己去筹募的，他们要搞清楚，这也是大会主席的职责（找赞助）。”

60万拨款历来最高

他强调，60万绝对是历来最高的，无庸置疑。他目前担任槟州东马丰收节、卫塞节和圣诞节大会主席，但州政府给3项活动的拨款，总和都还少过庙会拨款。

他提及，州政府每年节庆多，筹募工作繁重，目前连圣诞节都还没开始筹备，而庙会的往年惯例都是7月或8月开始，望宗联委可以谅解。

宗联委“发函”不获回复 是沟通上的误会

实际上，宗联委已公开说明要州政府14天内回应是否支持主办庙会，是因多次致公函和简讯首长办公室，都不获回复。黄汉伟面对前述询问，坚称“一切是沟通上的误会”。

“这是沟通上的误会，以往庙会（筹办单位）都是见我而已。以前，由青联委办时也是如此。”

记者追问，这是否意味宗联委会“发函”给错误对象时，他却以“没有，是时间没到，没有很急啊”回应。另外，记者再追问就算是找错对象，首长办公室为何不回复给对方给指示纠正时，他认为一切是沟通上误解。

“去年也是我沟通的，不是我联络他，就是他联络我。我才忙完东马丰收节和卫塞节，上周有3场讲座，现在州议会。一切是沟通上的误解，我们不是跟他针锋相对，但这指控太严重。”

他重申过去至今，举办大型活动惯例，都是活动结束后当局需先上呈财务稽查报告，庙会往年都是4、5月呈上报告，但今年还没收到。“一般都是收到报告后，再启动新一轮活动，但今年我们还没收到。以前也没人吵过，大家都很有工作默契。”