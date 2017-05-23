【槟州议会】太子道扩建短时间获批 查哈拉质疑是否隐瞒 北马新闻

直落斗哇区州议员拿督查哈拉质疑，州政府是否刻意隐瞒槟榔医院在太子道的扩建计划，因为是要在短时间内批准这项申请。

她说，州政府今年5月15日公布槟榔医院所属公司在太子道的扩建计划，而有关6.44英亩土的地段的99年使用权，在2016年12月18日已批准。

她指责州政府静悄悄与该医院商谈买卖事宜，不公开给人民知道。那片土地上还有古迹建筑。

她说，该片原本属于州政府的地皮已在上个月获槟州策划委员会（SPC）批准转换用途（Rezone）为商业用途，用作兴建酒店及医院。

她说，首长称因为“争议问题（Issue of Contention）”导致该计划无法马上被宣布，反而需由投资者在他们于适当的时候自行宣布。

她揶揄地说，说不要公开因为这是一项高额投资的大计划，能带来工作机会，问题是，说好的CAT政府的透明度呢？

她不解为什么其他公司获得60年租赁期，而该计划却获得99年租赁期，而且是租给兴建5星级医院的私人公司。

她质问州政府，在该计划上，究竟是谁找谁？或者是州政府与投资者之间互找？

“为什么不根据市价出售？我要问，该地皮的市价到底是多少？为什么以每平方尺559令吉的价钱卖出？但隔壁的地市价是每平方尺超过800令吉。”

她续称，该计划所有交易的都通过“绿色通道（Green Lane）”或快速通道，包括发展准证。

她以槟州区域发展机构（PERDA）在直落巴巷兴建廉价屋却被要求交出60个单位给州政府的事件相比，称州政府是“一级的偏心”，也是滥用权利破坏中央政府为人民兴建廉价屋的行为。