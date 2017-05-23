林冠英:反驳国阵低价指控 太子道脱售价比估价高 北马新闻

（槟城23日讯）太子道地段引各方争议，槟州首长林冠英强调，州政府是依乔治市地产评估及服务局（Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Georgetown）估价脱售太子道地段，1亿5000万令吉售价是比估价更高。

他周二在州议会召开记者会，出示该局于2015年10月13日给予槟州东北县署及土地局的回函，反驳槟国阵说“太子道地段以低于市价出售”的指控。

林冠英现场分派估价局信函，显示估价局是于2015年9月3日，为太子道地段进行估价。

他说，依估价局估价，该地段如以99年地契进行估价是1亿4862万令吉。但州政府以99年地契租赁该片6.443英亩地段，售价是定在1亿5644万令吉，比估价局估价更，也是永久地契才有的估价。

“所以该地段并非以低于市价脱售。槟州反对党不满意，请指控这隶属中央财政部的估价局，州政府是依估价脱售地段，而且更高（售价）。”

他指出，政府估价有效期为12个月，州政府是于2016年7月12日发出献购信予买方，所以仍在有效期限内。买卖合约则是于同年12月19日签署。

他强调，医药旅游可推动经济发展，太子道发展计划有助提升槟城为医疗城市，带动槟城医疗旅游竞争力。

“有竞争，医院就会争相提升医疗服务，医院间也在价格上竞争，价格更优惠。”

估价局的太子道地段估价：

永久地契：1亿5644万令吉

99年地契：1亿4862万令吉

60年地契：1亿1994万令吉

30年地契：9647万4000令吉