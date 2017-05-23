亚航TUNE扩大合作 推动数字化保险市场 经济新闻

（吉隆坡23日讯）亚洲航空有限公司（AIRASIA，5099，贸易服务组）集团总执行长丹斯里东尼费南德斯指出，该廉价航空公司与TUNE PROTECT集团有限公司（TUNEPRO，5230，金融组）将会宣布一项重大合作，以进一步扩大两家公司的收入。

亚航是TUNE PROTECT最大股东，截至4月10日持有13.65%股权。TUNE PROTECT子公司包括Tune保险（马）有限公司和Tune保险（纳闽）有限公司。

东尼在推文说：“我相信TUNE PROTECT将会通过电子保险创造新的市场。”

另一方面，TUNE PROTECT预计，截至12月31日止2017财政年的总承保保费（GWP)将会保持单位数增长，因而面对短暂痛苦。

在2016财年，GWP增长5.7%至5亿100万令吉。

该集团在大马的旅游保险业务于2016年底受到大马航空委员会的新规例所影响，提供乘客购买附加产品和服务，包括旅游保险的选项。

然而，TUNE PROTECT已展开几项数字转型计划，以抵销这些行业挑战的影响。

例如，该集团今日宣布与亚洲航空合作，借由后者的科技和全面的数据，推动数字化保险和改善客户体验。

TUNE PROTECT总执行长拉曼哈菲阿武查林在股东常年大会后向记者说：“我相信我们会有短暂的痛苦，但随着与亚航合作，我们将在今年完成去年制定的各项措施。”

“我们今年仍抱有希望……我们可能不会取得双位数增长，但2018年后，希望能够回到之前的状态。”

收市时，TUNE PROTECT跌12仙或7.79%，收于1.42令吉，交易量达1006万3800股。而亚航则跌15仙或4.41%，报3.25令吉，交易量达2397万9700股。