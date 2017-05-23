印度联营发电厂开始售电 成荣集团交投炽热 经济新闻

(吉隆坡23日讯）成荣集团有限公司（MUDAJYA，5085，建筑组）持有26％股权的印度联营发电公司RKM Powergen私人有限公司已经开始向北方邦（Uttar Pradesh）的几家分销商出售150兆瓦的电力。

“这是根据2011年3月15日的购电协议，从5月15日起向北方邦电力有限公司（UPPCL）提供150兆瓦余额的电力。

成荣集团向大马交易所提交的文件中表示：“预计电力销售将会对集团在2017年财政年度的收益作出积极贡献。”

RKM已经与UPPCL签订了供电350兆瓦的电力采购协议，该电费由北方邦电力监管委员会于2月1日批准。

成荣集团在2007年与RK Powergen私人有限公司签署协议，在印度发展4座360兆瓦的燃煤热能发电厂。后者持有RKM Powergen 74%股权。

另一方面：成荣集团早前宣布获得国家基建有限公司颁发总值5829万令吉合约，为连接万达镇和Johan Setia的第3轻快铁计划（LRT3）PC2配套，以及供应和交付预制墩帽和其他相关工作。

其独资子公司成荣机构有限公司于上个月接受了国家基建公司的合约。

该项目预计将在今年第2季开始，预定2019年底前全面完工。

它表示：“上述项目料从2017财年起为集团盈利作出贡献。”

成荣集团股票近期在市场上交投炽热。闭市时，股价落1仙或0.62%，收于1.60令吉，最高1.67令吉，最低1.56令吉，成交量达376万9100股。