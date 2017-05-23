投资者持谨慎态度 隆股市滑落7点 经济新闻

（吉隆坡23日讯）由于投资者持谨慎态度，今天大马股市走低，对隔夜美国股市和国际原油价格进一步回升加以忽视。

有关我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，高于2016年同期4.1%的利好消息，也无法对隆股市产生激励作用。

市场料将续受到外围因素，特别是美国政治风险的进一步发展。

美国总统特朗普上周炒了联邦调查局局长科米鱿鱼，激起了一场政治风暴，导致“狂人”可能被弹劾。

尽管上周三大泻372点的美国市场经连续3天得以反弹，但投资者宁愿按兵不动，不愿冒险进场，因考虑到未来一周将有多项风险事件。这些事件包括前美国联邦调查局局长科米出席参议院听证会，以及石油输出国组织在维也纳召开会议。

此外，“金钱游戏”事件的演变，也令股市投资者感到不安。

大马富时隆综合指数闭市滑落7.78点而至1767.17点。富时全股项黄金指数降74.36点而至12666.36点，以及创业板指数下挫5.58点而至6593.49点。

大市的上升股有292只、下跌股达636只及367只企稳。

成交股额达29亿1497万9200股及总值28亿338万2133令吉。