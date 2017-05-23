数码网首季业绩倒退 经济新闻

（吉隆坡23日讯）数码网有限公司（DIGI，6947，基建公司组）公布，在截至2017年3月31日止第一财季，所取得的税前利润按年从5亿3356万令吉减少至5亿976万令吉。

营业额由之前的16亿5000万令吉下滑至15亿7000万令吉。

它在致函大马交易所的文件中称，在上述季度的财务业绩中，后付费收入表现强劲按年增长12.1％。

该电讯集团首席执行员艾伯恩穆蒂表示，2017年第一季是一个繁忙的季度，因为它着重于在严峻的市场环境下维持利润率。

他说：“我们正在持续专注于后付费收入、盈利能力以及我们的数字化转型为依据的长期策略来应对这些持续的市场环境。”

该公司的利息、税务、折旧和摊销前利润（EBITDA）增至7亿1100万令吉，意味着利润率达45％，而且由于网络和资讯科技能力强劲以及持续的数字化转型，使到营运现金流动仍然稳定在5亿1400万令吉。

截至第一季杪，数码网拥有1180万名用户，其中800万名是活跃的互联网用户。

艾伯恩透露，集团将会继续投资于每项业务领域的创新发展，以提供优质的第4代附加（4G+）服务体验网络、创新数字服务和解决方案。