WHO出差开支年耗60亿 对抗疾病却喊穷 国际新闻

根据美联社取得的内部相关文件，显示世界卫生组织每年在出差开支的花费高达2亿美元（约8.59亿令吉），远超出该组织投入解决重大公共卫生项目，例如爱滋病、结核病及疟疾等疾病。

世界卫生组织为联合国体系内负责卫生事务的国际组织，在财务上其资金来源主要分两部分：评定摊款即正常预算基金（RBFs）以及额外捐献（EBFs）。世卫一方面资金短缺，需要更多募款来解决全球各地的公共卫生危机；另一方面，在组织管理上，则出现难以控管其人员出差预算的问题。

尽管组织内部祭出新规定，试图降低高额的出差预算，但资深人员抱怨内部有不少员工依旧违反规定，藉由订票上的选择钻漏洞，例如机票选订商务舱，或是选择五星级饭店等。

去年，世界卫生组织在对抗爱滋病以及肝炎两个项目花了约7100万美元，在疟疾问题则花了6100万美元。为了减缓结核病的扩散，世卫组织投入5900万美元。虽然有些公共卫生项目有其他额外捐款的帮助；但光在试图根除小儿麻痹这块，世卫组织每年就投入4.5亿美元。

今年五月，陈冯富珍前往几内亚，表扬医疗工作者在西非对抗伊波拉的贡献。此次造访几内亚，陈冯富珍下榻位于首都柯那克里的五星级棕榈泉酒店，住的则是该饭店最大间的总统套房，光一晚就要价900欧元（约4350令吉）。

世界卫生组织表示，秘书长在几内亚的住宿费用与其他组织人员无异，都是212欧元；但却拒绝透露究竟是谁付的帐，仅表示有时陈冯富珍的住宿费用会由当地接待国家支出。有些人则批评，陈冯富珍的行为会为世界卫生组织其他员工带来错误的示范。

根据美联社取得的资料，总部位于日内瓦的世界卫生组织，七个部门中只有两个部门达到预期标准。从2013年起，世界卫生组织已经在出差开支上花了8亿美元。世卫组织每年预算约为20亿美元，由194个会员国的纳税人所支付，其中以美国为最大的支付国；然而组织的财务管理，连美国总统特朗普都曾发推特表示，“联合国极有潜力有所作为，但现已沦为‘一个让人们聚在一起、聊天的俱乐部’，实为可惜！”