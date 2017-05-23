中俄商朝鲜半岛问题 反对韩部署萨德系统 国际新闻

（莫斯科23日综合电）朝鲜近日接连多次试射弹道导弹，引发国际社会关注。中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫，周一在莫斯科举行磋商，重点讨论朝鲜半岛问题。

中国官媒报道，中俄双方一致认为坚持朝鲜半岛无核化，维护半岛和平稳定，以通过对话协商解决问题，反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。双方呼吁有关各方为缓和半岛局势、重启对话进程切实作出努力。

中俄双方重申，坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。

安理会斥朝射导弹

继平壤周日又再试射导弹后，联合国周一呼吁朝鲜停止试射弹道导弹。安理会更就此强烈谴责，扬言推动所有国家，加强制裁朝鲜。

联合国发言人迪雅里克说：“这些行动威胁到地区和国际安全。我们呼吁朝鲜停止进一步试射，并给予空间，探讨恢复有意义的对话。”

包括朝鲜最亲密盟友中国，安理会全部15个理事国周一下午通过一份跟以往导弹试射后发表的类似声明，对朝鲜作出谴责，声言会全面落实对朝鲜的6个制裁决议。

在联合国决议下，朝鲜被禁发展核武和导弹技术。朝鲜周一宣称，周日成功试射一枚“北极星2型”中程弹道导弹。针对朝鲜违反联合国决议，再度试射弹道飞弹，联合国安理会应美国、日本和韩国要求，将于美国时间周二召开紧急会议，讨论朝鲜最新的违反国际社会举动。

韩国军方推测，“北极星2型”射程只有约2000公里，属于中程导弹，相信不覆盖美军基地所在的关岛。

韩特使将晤普京

韩国总统文在寅的特使宋永吉表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普关系良好，朝俄领导人的沟通也顺畅，俄方有望在促使朝鲜停止核试及射弹、重启朝美对话或六方会谈方面发挥重要作用。

韩联社报道，周一下午飞抵莫斯科的宋永吉将拜会普京，转交文在寅的亲笔信，传达韩国新政府与俄方合作、拉近关系的意愿。

宋永吉透露，信中着重表达了对韩俄联手解决朝核问题、参与俄远东开发的期许和对接韩朝俄输气管、铁路、电网、共同开拓北极航道的构想。

他表明，文在寅有发展韩朝关系和修复韩俄互信的强烈愿望，相信能与普京达致共识，共克难关。

金正恩有秘密监狱 加国男：囚犯尽是西方人

加拿大安全顾问利上月曾被朝鲜关进牢房、审讯数日。他近日向传媒透露，朝鲜有一座秘密监狱，当中关了大批西方人，犯人多为美国人，人数比美国官方公开的数字多出许多。朝鲜随即反击，指当局有权惩罚犯罪者。

美国传媒报道，利声称上月被拘留期间，在狱中认识了美籍韩裔男子金相德。当时金指出，朝鲜领袖金正恩拥有一座秘密监狱，当中“关满了许多地区的人，包括加拿大人、美国人、欧洲人”。

“无名氏的房子”

利补充指，秘密囚犯被关押在号称“无名氏的房子”的秘密监狱内。他称审讯期间，曾看到几十个写上西方姓氏的文件夹；在被关押时又听到隔壁牢房墙壁传来殴打声，当时也听到木头断裂，声音持续24小时以上。目前美国官方公开被关押在朝鲜的美国公民为4人。

对于利的指控，朝鲜朝中社反击，指朝鲜要以严惩罪犯的方式，才能保卫国家、稳固社会制度。