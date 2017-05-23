告别世卫在即 陈冯富珍认曾犯错 国际新闻

（日内瓦23日综合电）即将卸任的世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍，周一承认她领导WHO十年间曾经犯错，但坚称在她任内，全球已有比较充份准备，应对伊波拉病毒等卫生紧急事件。

陈冯富珍在瑞士日内瓦召开的世界卫生大会（WHA）上，向世卫会员国发表最后谈话，承认世卫在她领导的10年间曾犯下错误，但强调，尽管“我们有时会动摇……但我们从不放弃”。

陈冯富珍列举出任内各项成就，称这足以驳斥“关于世卫组织丧失重要地位的批评”。

陈冯富珍任内，世卫因处理若干卫生紧急事件的表现强差人意，遭到猛烈批评，特别是伊波拉病毒肆虐西非，在2013年底至2016年初之间造成1万1300多人丧生。陈冯富珍说：“这个疫情出乎人人意料之外，包括世卫。”她说：“病毒初次在西非出现时，世卫太慢才发现，病毒的反应与以往在非洲中部爆发时不同。”不过她指出，在此危机爆发期间，世卫展开了全面改革。她说，世卫“迅速重回正轨”，将疫情“加以控制，并为全球研发出第一个伊波拉疫苗”。

陈冯富珍强调，世卫过去10年来的成就，包括“针对优先病原体研发出大家负担得起的疫苗……作为应对下一次疫情的开端”。她指出，世卫在防治爱滋病、肺结核、疟疾和各种长期受人忽视的热带疾病方面，已有长足进步。

新任世卫总干事将在周二选出。