要求两情报高官协助 特朗普图推翻通俄调查 国际新闻

（华盛顿23日综合电）美国总统特朗普涉嫌通俄的丑闻愈演愈烈，当地传媒引述消息人士指，特朗普曾要求两名高级情报官员协助推翻有关通俄的调查结果。

《华盛顿邮报》周一引述匿名的现任及前任官员消息指，在高铭于本年3月20日公开确认会调查特朗普竞选团队有否通俄一事之后，特朗普向国家情报总监科茨及国家安全局（NSA）局长罗杰斯否认存在有关通俄事件的证据。匿名官员指特朗普“不只要求科茨发声明，而是要他发假声明”。

特朗普被科茨拒绝后，于该星期转为与罗杰斯通电，要求他如在通俄事件中无证据，就要公开交代，罗杰斯解释自己有所为有所不为。据悉该通话内容有被NSA记录下来，不过NSA、科茨、白宫等都拒绝回应有关报道。

另外，有指特朗普正寻求“外援”，欲物色知名律师组成律师团，应对通俄审讯。

特朗普指“凭着爱” 以巴有望实现和平

特朗普访问以色列，并与以色列总统里夫林和总理内坦亚胡举行会谈。特朗普说，以色列“到处都是爱”，这将有助以色列和巴勒斯坦人之间实现和平。

在与里夫林会面时，特朗普说以色列和巴勒斯坦年轻一代都应享有没有暴力的和平成长环境，他也期待达成整个中东地区的和平。

特朗普说所有国家——甚至你会惊讶地听到的国家——的人，都想停止杀戮。他说他们已经有足够的不必要的流血了；他没有点名任何国家。

特朗普表示，美国愿以各种方式，协助和平进程，又说希望与内坦亚胡合作，处理伊朗政权的威胁……她制造太多暴力和苦难了。

在耶路撒冷与特朗普一起的联合记者会上，内坦亚胡称赞特朗普对以色列死敌伊朗采取更加强硬的政策，支持美国军事打击曾发动化学武器袭击的叙利亚政府军，同时感谢美国在中东地区发挥的领导作用。他期待与美国展开合作，推动中东地区实现和平与稳定。

内坦亚胡说，由于特朗普成为美国总统，他一生人中第一次见到中东有“真正的变革希望”。

对于被指向俄罗斯外长拉夫罗夫泄漏以色列提供的机密情报，特朗普指当时的会谈从未提及以色列的名字或字眼。美国媒体报道，特朗普本月10日在白宫会见拉夫罗夫。会谈中，特朗普向拉夫罗夫透露了一份有关“伊斯兰国”（IS）企图利用笔记簿型电脑制造空难的机密情报。据报道，这一情报最初来自以色列情报部门。