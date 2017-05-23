料2万曼联球迷涌入 瑞典警方确保无恐袭 体育新闻

(伦敦23日综合电)约2万名曼联球迷出发前往瑞典首都斯德哥尔摩观看欧联杯决赛，远远超过朋友竞技场的容纳量，这样的人流量已经引发潜在的安全隐患问题，瑞典警方已经开展相应行动，维持和平，并确保不会有恐怖袭击等事件发生。

大马时间周四凌晨2时45分开始，英超豪门曼联与荷甲豪门阿积士在朋友竞技场争夺欧联杯冠军。

曼联分到的球票数量仅有9500张，但预计将有两倍于这个数字的球迷涌向瑞典第一大城市。

消息人士透露：“预计会有2万曼联球迷来到这里。很多人都是提前预定了航班和酒店，他们觉得自己有机会拿到这场比赛的球票，但事实上球队分配到的数量很少，这将他们中的大部分都拒之于球场之外。”

阿积士臭名昭著的足球流氓问题也一直存在，2012年欧联杯比赛时，阿积士在奥特拉福第二回合比赛前，76名阿积士球迷遭到了逮捕。

曼联赛后即回国

曼联在斯德哥尔摩的欧联杯决赛结束后，不论结果如何，不做停留马上回国。

曼联曾经在莫斯科和巴塞罗那赢得过两次欧冠冠军，在那之后他们都在当地开了一个庆功宴，这次可能会有些不同了。

在1999年欧冠决赛击败拜仁慕尼黑后，曼联的狂欢晚会一直开到了第二天早上，那一年他们也赢得了三冠王。

弗古森爵士的球队在莫斯科通过点球击败切尔西之后，他们也是先在当地庆祝获得冠军，再回国的。

这一次，不管他们是赢是输，他们都会马上飞回英国，这可能会让一些球员和家属有些失望。

曼联内部人士说：“有几个球员对此有些吃惊。他们以为会在当地过夜，第二天再回来。他们觉得这是决赛，而且之后他们也没有比赛了。”

“球员们一般只有三到四张票，可以分给家人朋友们。他们都很期盼在赢球之后能有一个聚会。我们已经定下来了，赛后就要立刻回国，所以斯德哥尔摩不会有晚会。可能有球迷的吧，但是球员的绝对不会有。”

穆帅渴望捧杯踢欧冠

过去并不热衷于征战欧联比赛的曼联主帅穆里尼奥，这次对欧联杯冠军产生了极度的渴望。

当然，穆帅并不是在乎这个锦标，他在乎的是通过欧联杯夺冠，拿到下赛季欧冠小组赛的参赛资格。而这个资格，对于曼联，对于穆里尼奥来说，太重要了！

有了欧冠可打，曼联的经济收益，将比欧联杯高出十倍！有欧冠可打，曼联的吸引力，就绝非现今可比。像格里兹曼等球星，对于来曼联的态度，最大的期许就是有欧冠可以比赛。一旦输给阿积士，穆里尼奥不得不重新再打拼一个赛季，然而他的预算与阵容，都很难大幅度提高。所以，对红魔来说，志在必得！